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「8米金黃聖誕樹」搶拍！新北河廊浪漫LED燈海點亮，還有黃金小熊燈飾超萌

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／新北市政府水利局提供
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8米金黃聖誕樹搶拍！新北市新莊中港大排與蘆洲鴨母港溝點亮繽紛燈海，為今年耶誕節增添浪漫氛圍。而中港廣場設置了一棵高達8米的金黃耶誕樹，耀眼奪目，鴨母港溝的萬福廣場與文化廣場則推出黃金小熊與巨型雪人裝飾，適合親朋好友一同打卡拍照，留下難忘的節慶回憶。

圖／新北市政府水利局提供
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兩大河廊經過整治後，已成為當地居民休閒的熱門景點。今年特別打造多彩耶誕燈飾，沿線行道樹披上水藍、粉色、珊瑚橘等溫暖燈光，宛如繁星點綴河岸夜空。中港大排的耶誕樹周圍還有麋鹿造型裝飾，而鴨母港溝則以松鼠和燕子燈飾為特色，結合親子友善設計，營造童趣又溫馨的氛圍，讓人徜徉在夢幻河廊中。

圖／新北市政府水利局提供
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耶誕燈飾已於12月20日正式亮相，每日晚間5點至10點點燈。夜幕降臨時，千盞LED燈在河廊沿線閃耀，帶來全新的節慶景觀。白天的中港大排與鴨母港溝以綠意盎然的景致迎接遊客，夜晚則轉換為浪漫燈光秀，將河岸與水面交織出如夢似幻的美麗畫面。

圖／新北市政府水利局提供
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新莊中港大排與蘆洲鴨母港溝以其獨特的自然風光與耶誕燈飾，成為冬季必訪的夢幻景點。無論是親子同遊還是情侶約會，都能在此感受到濃厚的節慶氛圍，享受難忘的溫馨時光。歡迎市民前來探索這場繽紛燈光之旅，共度美好耶誕假期。

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必訪 熱門景點 聖誕樹

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