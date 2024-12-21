台北人抄筆記！「2025台北燈節」主題、開跑日曝光 亮眼主燈落腳「這裡」必朝聖
台北人每年必衝！「2025台北燈節」主題與登場日曝光，本次選在兼具潮流與傳統的台北西區，打造象徵順利和圓滿的主視覺，邀請民眾一同到場同樂，感受過節的喜慶氛圍。
「2025台北燈節」結合應景蛇年，以「蛇來運轉」為主題，除用到時下流行的諧音外，更有「時來運轉」的美好寓意，為台北注入活力慶元宵。這次燈節活動將於2025/2/2盛大登場，選在交通便利的台北西區，範圍自捷運北門站至西本願寺之中華路一段兩側，涵蓋北門站1號出口廣場、北門廣場，中山堂廣場、西門紅樓廣場及捷運西門站周邊等，重頭戲主燈則位於中山堂廣場，屆時將以各式美麗燈組點亮台北。
此外，北市觀傳局更預告，「城市光廊」將於2025/1/24提前點亮，為台北增添過年喜氣感的同時，吸引民眾走訪帶動商圈人潮。更多相關活動資訊會陸續公布，可至台北旅遊網官方粉絲團追蹤最新消息。
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