火鍋小清新插旗信義區！ 「鮮牧火鍋」開幕日半價、限時2天套餐8折 最低299元冰淇淋、飲料吃到飽

想爽吃小火鍋的朋友，別錯過！ 繼新店大坪林首家、再開到基隆店之後，火鍋界的小清新「鮮牧火鍋」終於進軍到台北，選在信義區市府站的巷弄中開張。除了在12/20開幕日當天祭出「5折優惠」，並於12/21、12/22限時兩天提供「套餐8折」優惠，火鍋控們這周末快衝了！

圖／取自鮮牧火鍋官網

「鮮牧火鍋」餐廳，以點選一份主餐，可加上食用自助吧「飲料、冰淇淋」吃到飽的模式，以供應品質新鮮肉品，配上自製湯頭和醬料，讓人印象深刻。更於平常天祭出「商業午餐299元」，可同時享用海鮮+肉品擇一的超值組合，外加上自助吧的飲料、甜點無限供應，超高CP值，讓周圍的上班族很輕鬆就能飽足一頓。

圖／取自鮮牧火鍋官網

鮮牧火鍋菜單簡潔易懂，先選湯頭再選套餐，供應了多達10種湯頭供選擇，除了免費高湯、鮮菇素高湯外，可挑選加價39元至最高79元的特色湯頭，如胡椒豚骨湯、泰式酸辣湯、酸白菜湯，連時下最夯的金湯泡椒酸菜魚，在這裡也能嚐到。接著，主餐若想要共享，有3種「雙人極盛 海陸套餐」、想大口吃肉肉的人，可選「爽吃蛋白質套餐」，店家都貼心幫忙組合好了！

圖／取自鮮牧火鍋官網

店內更供應了「鮮牧綠蔬吧」，一次提供超過20款生鮮蔬菜與人氣火鍋料，有新鮮直送的無毒小農蔬菜，能幫助提升湯頭甜味的高麗菜、大白菜等，還有深受蔬菜迷青睞的水蓮、奶油白菜等，統統可自由挑選且不限量。並且是在信義區營業至凌晨1點的火鍋，成為夜貓族想吃暖胃宵夜好朋友！

圖／取自鮮牧火鍋官網

歡慶鮮牧火鍋市府店新開幕，於開幕首日12/20前100名用餐者可享「5折優惠」，12/21、12/22限時2天供應「套餐全面8折」，另外，至12/31前，前往用餐並在Google留下評論，就能免費拿到日本進口的紅蟳棒。立馬手刀線上訂位，前往嚐鮮一番！

鮮牧火鍋市府店

地址：台北市信義區基隆路一段147巷19號（捷運市府站1號出口）

營業時間：AM11:30-AM1:00

訂位專線：02-27665445