60年老字號「酸菜白肉鍋」600元吃到飽！免收服務費 招牌「蔥油餅」夾肉吃超涮嘴

台北酸菜白肉鍋推薦-《台電勵進酸菜白肉鍋》

《台電勵進》是一家超過60年的酸菜白肉鍋餐廳，人氣歷久不衰也是厲害，一直是口袋名單，終於可以來嚐嚐它的魅力所在！

《台電勵進酸菜白肉鍋》有單點熱炒料理，菜色相當豐富，以及600元酸菜白肉火鍋吃到飽，還不收服務費～

清爽的酸菜白肉鍋搭配香脆的蔥油餅一起享用，招牌口味更是一絕，因為價格不貴，就算平日也常客滿，建議一定要事先來卡位唷！周一至周五8位(含)可線上訂位。

附近的古亭佳味蘿蔔絲餅豆沙餅已經開賣囉，回程還順便買一些回家當點心～

台電勵進酸菜白肉鍋｜交通位置

《台電勵進酸菜白肉鍋》位置相當隱密，入口不是很顯眼，很像是住家的後門。搭乘捷運至古亭站，從5號出口走過來約5分鐘，開車前往，附近也有收費停車場。

台電勵進餐廳

地址：台北市大安區和平東路一段75巷

交通：捷運古亭站5號出口步行4分鐘

電話：(02)2393-4780

營業時間：1100~1300；1700~2000（周日公休）

8人以下只能現場候位，我們11點前抵達，已有人在排隊了！

《台電勵進酸菜白肉鍋》之前原本是台電員工餐廳，因為是當年的孫總經理喜歡酸菜白肉鍋，把東北酸白菜引進員工餐廳販售，後來才改為專賣酸菜白肉鍋。

來《台電勵進酸菜白肉鍋》用餐前，先在門口排隊等候待為，同桌人數到齊才能入座。

台電勵進酸菜白肉鍋｜用餐環境

《台電勵進酸菜白肉鍋》用餐環境能感受到歲月的痕跡，雖然老舊，但保持還蠻乾淨的，空間不會太擁擠，多為4-6人圓桌及方桌。

熟食會有機器人送餐。

其他半自助區有熱茶，可以鐵壺裝熱茶比較方便。

另外還有青菜、白肉、牛肉、羊肉、豬血、凍豆腐與酸白菜，蔥油餅熟食的部份就是跟服務生加點。

火鍋醬料區

第一次來吃酸菜白肉鍋，若不知怎調味，也可以參考餐廳建議的黃金比例。

比較特別的是韭花醬，不過不太合我的胃口。

台電勵進酸菜白肉鍋｜菜單價格

店內吃到飽且不收服務費的消費模式，限2人以上開鍋，一個人600元，90-120公分小孩則是350元，不收服務費，用餐時間為90分鐘，另外也有單點的菜色，憑台電在職員工證另享台電勵進餐廳員工優惠。

※ 菜色內容依季節時令調整，實際菜色、價目依現場提供為主。

台電勵進酸菜白肉鍋｜餐點品嚐

每桌客人都會先送上基本盤酸白菜、凍豆腐、白肉、牛肉、羊肉、蔥油餅、涼拌冬粉、肉丸子，其中蔥油餅能免費續盤讓客人吃得過癮，青菜、白肉、牛肉、羊肉、豬血、凍豆腐與酸白菜，想續可在自助區夾取。

和唐宮一樣是採用傳統式炭火的爐子，火候大小是由上方煙囪蓋控制，打開通風火就大一點，然後炭火真的很旺，一直滾個不停，不想滾太大，就把蓋子蓋起來火就小一點，才不會一直要加湯。

酸菜白肉鍋的湯底原本就有鮮蚵和螃蟹來提鮮。

客人可以透過酸白菜自行調整酸度口味，服務人員說一開始先放入酸白菜跟凍豆腐，因為至少要煮20分鐘以上，這樣湯頭會相當美味，若口味想吃更重一點，再酌斟添加酸白菜。

在等待酸菜滾的時候，先吃個冷盤墊墊肚子，冷盤有炸排骨 炸丸子、涼拌三絲、豬耳朵凍，只限提供一次。

炸物記得要趁熱吃，冷了會反油。

肉丸子口感有點像雞捲，排骨酥因有帶骨頭，肉的部份不多，表現SOSO。

蔥油餅是招牌，是薄皮的，口感很酥，很耐吃，單吃或夾涮肉都可以。

熱熱吃比較不油，偏乾烙的香氣，吃起來太涮嘴，我點了三次！

涼拌三絲、豬耳朵凍搭著吃，也不錯！

湯滾後先舀一碗湯頭來嚐嚐酸度，怕酸的我，覺得加一盤酸白菜的味道還蠻剛好的。重口味的朋友可以再加第二盤～

服務人員很貼心教我們怎麼燙白肉，她說他們家的白肉都是有先川燙過血水，所以不用擔心豬肉會吃到沒熟的，白肉丟進鍋裡，一看到肉浮起來就要馬上夾起來，不然肉質會太老唷！

半肥胖瘦的白肉，厚薄適中，涮過酸菜湯底，口感Q彈不油膩，可以狂吃，真的很爽吔！

沾著特調黃金比例的醬汁，風味也很不錯唷！

牛羊肉也是無限吃到飽，我們到的時候自助吧還沒擺上去，基本盤吃完，可以跟服務人員口頭加點，牛肉是選用澳洲進口的，偏瘦油花不多，記得不要煮太久影響口感～

羊肉味道偏重，可以最後再涮羊肉，才不會讓湯頭有太重的羊肉味，羊肉個人沒有很愛，所以最後把火力都放在白肉上！

最後來點青菜中和一下～

吃酸菜白肉鍋，你是沾醬派還不是沾醬派呢？美食無間教您怎麼吃！

想吃酸菜白肉鍋，台北人一定會想到台電勵進餐廳這間酸菜白肉鍋專賣店。初訪的確讓人很有記憶點，只要600元還不含服務費，酸菜白肉就能吃爆，難怪大家聚餐都要來這家！

台電勵進餐廳

地址：台北市大安區和平東路一段75巷

交通：捷運古亭站5號出口步行4分鐘

電話：(02)2393-4780

營業時間：1100~1300；1700~2000（周日公休）

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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