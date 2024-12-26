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北投「三層崎花海」蓄勢待發！地景藝術換裝迎新年

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北投三層崎花園地景，重新加入新元素水珠編織完成。　圖：臺北市政府工務局／提供
北投三層崎花園地景，重新加入新元素水珠編織完成。　圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】被譽為是「台版富良野」的三層崎花海，進入換裝再現地景藝術！來到北投三層崎公園，眼前除了美麗的時令花卉及翠綠的山景致，更是一下就被兩座美麗的地景藝術所吸引。

這兩座地景藝術是公園處於2022年邀請地景藝術家撒部．噶照老師為花海所量身打造，分別取名為「土地的愛」及「循環力量」，以雙邊弧線勾勒出愛心造型，下方設置鞦韆，映襯著後方的紅色花海，營造童話般的浪漫氛圍，為花海增添新色，網美熱拍景點，創造出不少佳話。

為迎接明年度的三層崎花海盛況，公園處近日將「循環力量」重新纏繞彩布，賦予新的色彩，即將於114年度花展中重披繽紛夢幻的新衣，再次於花海中展現新的風華。

▲「循環力量」地景藝術，由撒部˙噶照老師親自拆解原有繃布。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲「循環力量」地景藝術，由撒部˙噶照老師親自拆解原有繃布。　圖：臺北市政府工務局／提供

公園處藍舒凢表示，北投社三層崎公園有幸邀請撒部．噶照老師參與地景創作。撒部．噶照老師是來自花蓮，從事創作十餘年，以漂流木雕塑為起手式，跨足多元媒材的大型裝置藝術，作品風格呈現海洋波浪的線性流動感，同時紮實的結構與細緻的紋理，蘊含深深的土地情感，將母體文化給他的滋養轉化為當代的符號，且作品屢屢獲獎，從東海岸大地藝術節開始，撒部連年參與各地藝術節，源源不絕的創意與創作實踐，每一年都有精彩的大型地景裝置作品發表，是最活躍的東海岸當代藝術家之一。

陽明所主任陳彥材表示，在創作之初，是對北投三層崎具資深導覽經驗的呂理昌老師，帶領藝術團隊重探平埔原民舊社古道、解說北投社域採硫行跡及遇見北投八景等導覽，藉由古道串連起三層崎周圍的產業興衰及當初原住民與北投社淵源等，導覽家與藝術家藉此產生出共鳴。

三層崎過去盛產「陶」，而陶的原料就是高嶺土（俗稱：北投土），撒部老師將結合在地的高嶺土融合到作品之中，創作取自在地素材，更親近這片土地，增加與三層崎公園的連結。裝置藝術合成「土地的愛」及「循環力量」，像是種子落於土地發芽，吸收水份與養份成長茁壯。就像這片土地重新翻整，賦予新的面貌，結合在地豐富的人文與生態，與民眾更多的互動，成為富饒之地。

北投社三層崎正邁向第6年，花海目前正在精心釀造中，也將有一系列的活動安排，2025年花海仍然可以看見大冠鷲瀟灑的身影，還有「循環力量」由撒部．噶照老師親自拆解後，重新加入新的元素水珠編織完成，就像清晨的露水滋養種子新生，賦予嶄新的生命及力量。想了解更多三層崎花海資訊，可按讚追蹤獲得最新資訊「公園新花樣」臉書粉絲專頁，也可上「花IN台北」網頁查詢。

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