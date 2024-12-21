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最棒的歡聚時光！ 歲末親子同樂+凝聚美好時刻 一站採買統統滿足

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

時間接近年末，節慶歡樂氣氛濃厚，最適合造訪新北最大購物商城裕隆城，無論是採買療癒居家小物，或是大小朋友在繽紛的樂園玩耍，樂而忘憂，還有在冬日品嘗暖呼呼火鍋，更是凝聚情感最美好的時刻，提供多樣化選擇的裕隆城，讓你一站購足所需的同時，也能創造歡聚的美好回憶。

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日∼週四11:00~21:30，週五、週六11:00~22:00

活動搶先看：https://www.yuloncity.com.tw/event/DF1404C990E12D50

　

樂米樂園 新店北美館　親子同遊放電玩樂一整天

於10月4日起試營運的樂米樂園新店北美館，位於裕隆城6F，擁有450坪寬敞空間，是該品牌繼樹林、台中館後第三間親子樂園，適合爸媽帶寶貝來此放電，一次購票，全天可重複入場。親子入園都需要消毒雙手，樂園也會有專人定時清潔室內空間，進入室內空間首先映入眼簾的是左手邊的百萬球池，孩子們可以在這兒盡情翻滾、跳躍，訓練肢體協調；新店北美館獨有的球樂堡設計，集球於指定箱中再如瀑布般落下，激發小朋友的好奇心和挑戰欲。此外，園內特別模擬超市和廚房場景，讓小朋友們可以扮演顧客、大廚，體驗購物和料理樂趣，超逼真的感應式收銀台，掃描商品會出現價格，讓孩子親身感受購物結帳過程，玩得更投入！

DATA

電話：02-8914-6932

FB：Lovemecity

消費：開幕慶優惠非會員兒童780元，大人150元；一般會員兒童580元，大人120元；白金會員兒童480元，大人105元

　

宜得利家居　一站滿足全家佈置需求

適合一家大小共同前往選購居家好物的宜得利家居位於裕隆城5F，以「居家整體搭配」的概念，提供多樣化、品質良好且價格親民的商品，面積約343坪的店舖內各種家具家飾應有盡有，滿足顧客所有需求。聖誕節將至，特別推薦給客人蘊含暖心節慶氛圍的小物：有午餐墊、LED雪人擺飾、裝飾花束及SNOW聖誕樹組。此外，人氣商品療癒動物抱枕與沙發靠墊，不但有新加入的圓滾滾長尾山雀系列與貓掌，還有在新上架時曾在社群媒體引起熱潮超逼真的肉包與奶黃包。

DATA

電話：02-8911-2128

網址：www.nitori.com.tw

消費：12月6日至12月29日期間推出年末感謝祭活動， 提供多項優惠，包括精選商品限時特價最高七五折、APP領券最高再折500元，及N WARM全品項商品領券折30元等。

　

湯姆熊歡樂世界　分齡同樂的遊戲天堂

適合親子同樂的湯姆熊歡樂世界坐落裕隆城7F，特別以賽車為主題設計門面，為湯姆熊打造「一店一特色」裝潢的首間店鋪，店內擁有超過130組機台，提供不同年齡層顧客豐富的遊玩選擇。針對幼兒園小小孩，門口的搖搖車系列及天降彩虹等機台都十分受到歡迎；小學階段可玩抓魚機、敲打類機台、跳跳彩虹，以及射擊類機台如打殭屍和打恐龍等，也受到大小朋友的喜愛。另外，近期於10月新增的擴大區域，設置了包括投籃機、音樂機、賽車類及打怪物類的體感機台，主要以國、高中青少年為目標客群；而5F機械廣場設置即日起至12月底的期間限定機台，也吸引路過客人小試身手。

DATA

電話：02-8665-0171

網址：www.tomsworld.com.tw/index.aspx

消費：新店裕隆城店限定活動滿700元送100元，1,500元送250元

　

瘋一鍋飲茶鍋物　被火鍋耽誤的手搖茶店

冬天就是要吃鍋啊！主打台灣在地食材與風味的瘋一鍋飲茶鍋物位於裕隆城B1，用餐空間以木格柵與藤編吊燈營造雅致溫馨質感，特別適合全家大小來此聚餐。餐廳提供個人至多人套餐選擇，現場還能品嘗使用台灣茶葉萃取的特色手搖茶，及炙燒厚黑珍珠奶霜等人氣飲品。餐點方面，首推剛獲得2024優質鍋物嘉年華優選殊榮的剝皮辣椒雞鍋，湯頭使用台東剝皮辣椒，搭配本地茶油、牛蒡、香菇和雲林牧場每日配送的溫體雞肉、雞骨等食材熬煮而成，溫潤香醇、辣度適中。附餐另可加價點選秘製滷肉飯，滋味鹹香帶甜；餐後甜點「紅玉18號豆花」使用台茶18號紅茶熬煮糖水，搭配鹽滷豆花和茶珍珠，茶香濃郁。

DATA

電話：02-8911-9818

FB：Crazyeathotpot

消費：剝皮辣椒雞鍋套餐580元，甜蜜雙人海鮮套餐1,480元，炙燒厚黑珍珠奶霜70元

　

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