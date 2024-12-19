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三重鴨鴨公園「花繪三重奏」10萬盆花海與光雕夢幻登場

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燈光散發柔和的光芒，與花海交織成夢幻氛圍。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
燈光散發柔和的光芒，與花海交織成夢幻氛圍。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的鴨鴨公園地景藝術展「花繪三重奏」已登場，新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）邀請大家一同參與這場冬日限定的河濱自然的盛宴，在祝福的花語和美景中迎接2025年的到來。

▲火焰雞冠等不同花卉為鴨鴨公園換上新妝。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
▲火焰雞冠等不同花卉為鴨鴨公園換上新妝。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

高灘處處長黃裕斌表示，每年鴨鴨公園都以不同風貌和大家見面，今年以「花繪三重奏」為主題，大小鴨鴨盛裝打扮，穿上孔雀草、一串紅、火焰雞冠、矮牽牛等十幾種花卉，超過10萬盆的草花編織新裝，立馬變成立體而鮮活的超萌鴨；繽紛的花彩如彩筆般渲染，在河濱環境的襯托下，猶如一幅美麗詩篇。夜間則佈設蝴蝶、蘆葦、葉子等特色燈具，燈光散發柔和的光芒，與花海交織成夢幻氛圍，呈現自然與創意交織的城市交響曲，為冬夜增添詩意與魔幻氣息。

▲鴨鴨公園「鴨鴨三重奏」利用超過10萬盆草花布置。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
▲鴨鴨公園「鴨鴨三重奏」利用超過10萬盆草花布置。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

「花繪三重奏」白天是花海，夜晚是光雕，與鴨鴨公園地景特色相互搭配，展現「三重」之美。展期自即日起至2025/01/12止，光雕點燈時間從17:30開始。展覽期間官方「新北水漾」Facebook 粉絲專頁將推出「花語傳情．幸福定格」抽獎活動，民眾可至現場拍下最愛的花卉美照，寫下祝福或情意，將照片與文字上傳至活動粉絲專頁並標記一位朋友，即可參加抽獎活動。

高灘處再次邀請闔家大小一同參與走出戶外踏青，感受三重鴨鴨公園的獨特魅力，吸收大自然的芬多精。在欣賞花海的同時，傳遞情感與祝福給親朋好友，留下專屬的冬日回憶。

【三重區鴨鴨公園／交通資訊】

1. 從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。

2. 從三重區環河南路（近堤防側）→經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園（忠孝碼頭）→往上游方向（新莊、板橋）上行約1.3公里（中興橋旁），即可到達「鴨鴨公園」。

3. 捷運：三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場直走約700公尺即可到達「鴨鴨公園」。

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