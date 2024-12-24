來自紐約的鳥人拉麵進駐東湖啦！超夯雞白湯拉麵，還有期間限定的軟殼蟹拉麵

台北的拉麵迷注意啦！來自紐約的鳥人拉麵終於進駐東湖，不用飛出國也能品嚐到濃郁的雞白湯拉麵！鳥人拉麵以濃厚順口的雞白湯聞名，搭配創意十足的配料，從湯頭到麵條，甚至是配菜，每一口都充滿心意與驚喜。不僅如此，這次東湖店更帶來期間限定的「軟殼蟹拉麵」，整隻金黃酥脆的軟殼蟹配上鮮香湯頭，絕對是海陸愛好者的夢幻組合！

台北美食｜鳥人拉麵介紹

從紐約紅回來的鳥人拉麵進駐東湖！經過店門口總能看到排隊人潮。店內以日式木質裝潢與柔和燈光打造溫馨舒適的用餐氛圍。湯底提供雞白湯與味噌兩種選擇，其中「731白湯拉麵」最為經典，每日新鮮熬製的雞白湯濃郁不膩、香氣十足。此外，每月17日還有叉燒加倍的優惠活動，讓你一次吃得過癮。來到鳥人拉麵，不僅是品嚐精緻拉麵，更是品味日式餐飲文化的享受。

台北美食｜鳥人拉麵必吃推薦

鳥人拉麵必吃推薦：軟殼蟹拉麵

軟殼蟹拉麵期間限定強勢回歸！整隻金黃酥脆的軟殼蟹搭配雞白湯湯頭，海陸融合的創意滋味，鮮甜不膩，讓人一試難忘。

圖 / ReadyGo

鳥人拉麵必吃推薦：731白湯拉麵

「731白湯拉麵」是店內經典！7種配料層層堆疊，搭配雞白湯濃郁湯頭與生食級溏心蛋，蛋黃慢慢融入湯中，口感更豐富。

圖 / ReadyGo

鳥人拉麵必吃推薦：招牌小菜 — 唐揚炸雞

唐揚炸雞外酥內嫩，嚴選上等雞肉搭配日式蜜醬，搭配檸檬或美乃滋更添層次，無論配麵或單吃都令人驚喜。

圖 / ReadyGo

鳥人拉麵必吃推薦：招牌小菜 — 章魚燒

章魚燒金黃酥脆、內餡飽滿，柴魚香氣濃厚，醬料甜鹹交織，作為開胃小點或配麵享用都很適合。

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：台北市內湖區東湖路43巷5號

營業時間：週一 17:00-00:00、二～五 17:00-02:00、六 12:00-02:00、日 12:00-00:00

電話：02-2631-3390

延伸閱讀>>全台景點｜親子共融公園推薦！海邊的遊樂場、色彩繽紛的溜滑梯，享受孩子同樂的親子時光

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」