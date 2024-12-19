淡水光影季節盛宴！市集、音樂與煙火交織年度文化慶典





今年冬天，新北市立淡水古蹟博物館的年度活動【光映淡水 - 無垠之光】將於12/14在淡水海關碼頭盛大揭幕！本次活動以蛇的曲線為靈感，象徵無限延展與可能，透過光影藝術交織，展現淡水豐富的歷史文化，邀請您一同探索古蹟之美。





活動亮點一覽





《無垠之光》雙組藝術裝置 │燈影交織，照耀古今

《無垠之光》展出兩組獨特的蛇形藝術裝置，將蛇的曲線設計與建築光影完美融合。首先是洋樓窗檯上的小蛇，藍色美學廊帶呈現「藍天海岸-古蹟文化」主題，蛇腹磚紋設計與古蹟特色相得益彰，蛇身盤繞成心形，寓意幸福圓滿；尾端則是Q版響尾蛇尾巴，象徵敲響新年希望。

▲Q版響尾蛇裝置藝術萌感爆棚，相當歡迎大家一起合照留念。

另一組由藝術家王俊淵設計的巨型光廊，9道藍白光交織，遠望猶如巨蛇蜿蜒貫穿碼頭。高達3.4公尺的蛇尾直衝天際，象徵「蛇來運轉」，為新的一年帶來無限能量與祝福。





2024「光映淡水」系列活動精彩紛呈





從12月14日至12月31日期間，將匯集市集、美食、音樂與娛樂，為您帶來一場多元精彩的文化盛宴。活動中，小農市集音樂會邀請北海岸特色小農攤位展售新鮮農特產品，並搭配悠揚音樂演出，讓民眾在購物的同時享受美妙樂聲。

另外，耶誕市集音樂會將結合美食、手作與娛樂，還特別在真理大學大禮拜堂舉辦管風琴音樂會，帶來震撼音色。甚至還有特展體驗活動推出趣味闖關遊戲，讓全家一同探索《稅關新人下班生存指南─淡水稅關五十會特展》，寓教於樂。跨年音樂會與煙火秀則邀請知名歌手現場演出，為您帶來一場充滿活力的2025迎接盛典！

這個12月還沒決定要去哪走走的話，不妨來趟淡水海關碼頭，在古蹟之美中感受光影藝術的無窮魅力。再透過特色市集、美妙音樂與絢麗煙火，與家人朋友一同迎接嶄新的2025年！





【2024光映淡水-無垠之光】

活動期間：2024年12月14日-2025年2月16日 （每日17:00－22:00點燈）

活動地點：淡水海關碼頭





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