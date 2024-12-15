「罐頭豬LuLu快閃店」台北登場！3.4公尺「巨型LuLu」快打卡，滿額再抽限定周邊
今年冬天「罐頭豬LuLu」化身泰迪熊與Bunny兔的萌趣造型，溫暖現身新光三越台北南西店一館。即日起至2025年1月19日，「LuLu Fluffy House愛意絨絨配送站」快閃店正式登場，以「Warm Wishes（溫暖的祝福）」與「Big Hugs（大大的擁抱）」為主題，打造滿滿療癒氛圍，陪伴粉絲迎接聖誕佳節與跨年狂歡。
快閃店內設有3.4公尺高的巨型氣偶「巨型LuLu打卡區」，以及80公分高的絨絨泰迪排排坐「愛意絨絨熊抱區」，成為拍照打卡亮點。此外，店內首次引進DIY互動區，包含「養豬人燙布貼區」與「豬光寶氣訂製區」，粉絲可親手打造專屬LuLu掛件。店內還設有「豬你漂亮拍照機」與幸運扭蛋機（每抽NTD 300），讓粉絲在享受冬日驚喜的同時，帶回專屬於LuLu的美好回憶。
現場同步推出多款限定商品與驚喜好禮。「美好時光系列」膠臉毛絨盲盒全新登場，新角色Bunny兔加入經典泰迪造型，搭配升級毛料與獨家小配件，讓收藏質感再提升。同時，台灣限定「靛藍閃絨」與「霧灰卷毛」兩款泰迪LuLu驚艷上市，以細膩毛絨與奢華光澤，成為這季不可錯過的時尚單品。
為回饋粉絲，快閃店推出多重購物優惠，凡消費滿NTD 1,000至5,000，可獲贈不同層級的限量周邊，包括「生日卡」、「鯊魚Lu毛絨掛件」、「18cm冬日LuLu」與「五周年紀念款生日蛋糕套組」。每日只需在Instagram打卡並標註@TOYZEROPLUS_TW官方帳號，即可免費獲得隨機收藏卡一包，數量有限，送完為止。
「LuLu Fluffy House愛意絨絨配送站」充滿溫馨與驚喜，邀請粉絲攜手親朋好友前往，共度一個充滿愛與療癒的佳節時光！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言