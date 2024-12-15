「罐頭豬LuLu快閃店」台北登場！3.4公尺「巨型LuLu」快打卡，滿額再抽限定周邊

udn走跳美食／Irene 西門町有太多好吃的排骨飯和炸雞腿飯，一級排骨、金園、金滿園、玉林等等，各有各的支持者，而金滿園和金園、金軒是師出同門，目前金軒已歇業吃不到了，現在店租貴、人力貴，

2024-12-14 15:50