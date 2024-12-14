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基隆人超懂！ 帶雨傘換「富士肉肉山」 日式鍋物「基隆首店」開幕優惠 無限自助吧最低308元吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
聚日式鍋物。圖／王品集團提供
聚日式鍋物。圖／王品集團提供

優惠推到基隆人心崁裡！ 王品集團旗下人氣火鍋「聚日式鍋物」將於12/16基隆首店開張，配合基隆雨都多雨的氣候，自12/16到12/31舉行開幕活動優惠，凡攜帶雨傘或雨衣到基隆信一店內用消費，每桌贈送「富士肉肉山」一份。

人氣鍋物「聚 日式鍋物」，最新聚點「基隆信一店」落腳在「基隆皇冠大樓」五樓，坐落於市區精華地段，鄰近基隆市政府及海洋廣場，非常適合基隆親友聚會、旅客逛街購物的用餐選擇。

「聚日式鍋物」首度插旗基隆，開設基隆信一店。圖／王品提供
「聚日式鍋物」首度插旗基隆，開設基隆信一店。圖／王品提供

「聚 日式鍋物」是主餐+自助吧的超值點餐組合，先挑選湯頭及主菜後，就能享用無限供應的自助吧。以最低只要308元的點單，就能享用「副食自助吧」含野菇奶油炊飯、博多拉麵等，「野菜自助吧」如高麗菜、青江菜、奶油白菜等，及「飲料自助吧」還有供應霜淇淋、日式蕨餅等多種選擇，輕輕鬆鬆讓人吃得好飽足。

圖／取自聚 日式鍋物臉書
圖／取自聚 日式鍋物臉書

聚日式鍋物基隆首店即將於12/16正式開幕，為基隆鄉親推出「下雨天專屬福利」，開幕日起至12/31止，凡帶雨傘或雨衣到基隆信一店內用消費，每桌贈送富士肉肉山一份；再推「基隆聚人限定抽獎」即日起至12/31，前往官方臉書指定留言一句「不講到基隆，卻讓人知道你是基隆人的話」並標記好友，就有機會抽中Panasonic 空氣清淨除濕機一名！

圖／取自聚 日式鍋物臉書
圖／取自聚 日式鍋物臉書

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