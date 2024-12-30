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東北角秘境咖啡館！龍洞灣海景第一排貨櫃屋　山海美景盡收眼底超Chill

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

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是什麼樣的咖啡廳路邊連招牌都沒有，Google評論居然4.8顆星，若不是網友介紹，真的很難發現這間隱藏版東北角好喝又有溫度的秘境海景咖啡，沒想到就在我們常經過龍洞灣附近停車場內，入口很不明顯，步行進入後裡面別有洞天，走到底居然有間貨櫃屋-海想來，前方就是一片無敵海景超美的，海景第一排座位任君挑選，可以直接吹海風看海喝咖啡，眼前就是一望無際大海，享受最愜意的海邊時光，每人低消90元起，就可以享用無敵海景咖啡。

隱身在停車場內秘境咖啡館，招牌超不明顯，必須走進來停車場內才看得到。

海景第一排貨櫃屋室內室外座位都有，沒有過多的裝潢，有的就是最天然的無敵海景。

前面養殖九孔池，真是離海最近的咖啡廳。

最新DM，實際DM以店家為主，有另啡、炸物鬆餅、披薩等還有季節限定活烤九孔靤和海膽，另外也有限量主食特餐。

美式咖啡 90元，順口好喝，重點是美景無價。

炸花枝丸 120元，點了一份鹹食搭配，沒想到意外好吃。

海想來悠閒的用餐環境，成為超Chill海景咖啡廳。

別懷疑，看到這個停車場就表示到了，走到底海邊咖啡館就是了。

海想來

地址：新北市貢寮區龍洞街62-5號號旁

營業時間：平日：11:00-18:00；假日：10:00-18:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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