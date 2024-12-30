東北角秘境咖啡館！龍洞灣海景第一排貨櫃屋 山海美景盡收眼底超Chill
udn走跳美食／大海愛上藍天
是什麼樣的咖啡廳路邊連招牌都沒有，Google評論居然4.8顆星，若不是網友介紹，真的很難發現這間隱藏版東北角好喝又有溫度的秘境海景咖啡，沒想到就在我們常經過龍洞灣附近停車場內，入口很不明顯，步行進入後裡面別有洞天，走到底居然有間貨櫃屋-海想來，前方就是一片無敵海景超美的，海景第一排座位任君挑選，可以直接吹海風看海喝咖啡，眼前就是一望無際大海，享受最愜意的海邊時光，每人低消90元起，就可以享用無敵海景咖啡。
隱身在停車場內秘境咖啡館，招牌超不明顯，必須走進來停車場內才看得到。
海景第一排貨櫃屋室內室外座位都有，沒有過多的裝潢，有的就是最天然的無敵海景。
前面養殖九孔池，真是離海最近的咖啡廳。
最新DM，實際DM以店家為主，有另啡、炸物、鬆餅、披薩等還有季節限定活烤九孔靤和海膽，另外也有限量主食特餐。
美式咖啡 90元，順口好喝，重點是美景無價。
炸花枝丸 120元，點了一份鹹食搭配，沒想到意外好吃。
海想來悠閒的用餐環境，成為超Chill海景咖啡廳。
別懷疑，看到這個停車場就表示到了，走到底海邊咖啡館就是了。
海想來
地址：新北市貢寮區龍洞街62-5號號旁
營業時間：平日：11:00-18:00；假日：10:00-18:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言