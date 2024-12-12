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2025首衝確定！韓國超萌「DINOTAENG」冬季限定新主題快閃啟動　台北站快閃日期、地點及亮點搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG
「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG

「短尾矮袋鼠」又要來了！韓國爆萌超人氣「DINOTAENG」帶著全新主題依序快閃首爾、東京上海，更即將於2025年1月快閃登台，屆時不僅會有穿著可愛冬裝的短尾矮袋鼠們充斥快閃店，還有逾50款限定周邊商品值得入手。身為鐵粉一定要先記好日期，明年首衝準沒錯！

「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG
「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG

「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG
「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG

韓國超夯短尾矮袋鼠「DINOTAENG」在這個冬季推出限定新主題「COCOCUP」快閃店，在首爾、東京與上海輪番上陣，台北站則將於2025年1月10日降落松菸ISLAND133 MIXPOP，帶領粉絲們走進歡樂的棉花糖村，與QUOKKA、HATTY、FATTY一同度過療癒暖冬。

「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG
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「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG
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「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG
「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG

本次快閃店還推出超過50款限定周邊商品，樣樣都超可愛，像是首爾站搶先亮相的「QUOKKA吊飾」、「QUOKKA化妝包」等，在實用的同時還能療癒你的心。「COCOCUP」主題為快閃店打造了冬季雪國氛圍，穿上保暖多裝的QUOKKA在各個角落賣萌超級好拍，許多粉絲已經開始期待台北站現場會有怎樣的裝置，令人拭目以待囉。

「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG
「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG

「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG
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「COCOCUP」首爾站現場圖。圖／LINE FRIENDS SQUARE IG
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DINOTAENG 「COCOCUP」台北站快閃資訊

活動期間：2025/1/10～2/2（1/28、1/29為新年假期暫停營業）

地點：松山文創園區 機械修理廠 ISLAND133 MIXPOP（台北市信義區光復南路133號）

開放時間：週一至四11:00-19:00；週五至日11:00-20:00

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