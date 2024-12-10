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六福萬怡生日慶！ 完成指定「2步驟」大啖人氣Buffet吃到飽「每位999元」 頂級烤鴨7品特價再贈限量「楊枝甘露蛋塔」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

Buffet控一定要追！ 台北六福萬怡開心迎來9周年推餐飲大回饋，即日起至2024年底，只要完成留言「六福萬怡9歲生日快樂」並於用餐時出示畫面，即可享南港超人氣Buffet午晚餐每位999元起，以及粵亮快閃「粵鴨享亮」七品套餐只要3,999元，還加贈限量版「楊枝甘露蛋塔」！

敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供
敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店歡慶九周年邀請民眾同歡，即起至12/31到敘日餐廳官方粉絲團九周年活動貼文留言「六福萬怡9歲生日快樂！」，並於用餐時出示擷取畫面，即可享用平日午、晚餐每位999元，或假日午、晚餐每位1,299元之優惠。

現正推出《敘饗韓風食堂》主題餐檯料理、帶殼牡蠣、招牌爐烤牛排無限暢吃無限暢吃，假日用餐加碼限定松葉蟹、生蠔料理吃到飽。若3人同行再贈燒酒，6人同行即贈燒酒與馬格利米酒各乙瓶。注意須提前訂位，兒童餐費已為優惠價格不適用，每組訂位至多十人共享優惠價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

以頂級「靓皮烤鴨」馳名遠播的粵亮廣式料理，同步於即起至12/31，推出周一至周四中午快閃「粵鴨享亮」七品套餐活動，集結「靓皮片皮烤鴨附三色餅皮、茶油炆煸雙脯、海皇八珍豆腐煲、濃湯津白鴨架湯、XO醬臘味叉燒炒飯、蝦乾鴨油炒時蔬、黑芝麻雪山流沙包等豐富好料，適合四至六人分享，售價3,999元。

圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

同步推出周年活動，於粵亮官方粉絲團九周年活動貼文並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」，並於用餐時出示擷取畫面，即可享一份限量版「楊枝甘露蛋塔」，贈送活動每人每餐期限領一次。注意「粵鴨享亮」七品套餐須提前三天預訂，並酌收一成服務費。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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Buffet 六福萬怡 烤鴨

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