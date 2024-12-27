130元就能吃到美味丼飯！ 台北士林捷運站「熊吞日式炭火燒肉丼飯」 現點現做、內用飲品免費喝

台北士林美食「熊吞日式炭火燒肉丼飯」，是一間靠近士林捷運站的平價燒肉丼飯專賣店，最便宜的餐點只要130元就可以吃到，內用還有免費的飲品可以暢飲，是間還不錯的隱藏版小店！文章內有地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu供參考。

今天要吃的「熊吞日式炭火燒肉丼飯」，是從士林捷運站一號出口走出來，在屈臣氏對面愛齒牙醫旁邊的”福壽街”巷子走進去，大約步行6-8分鐘左右即可抵達。

這間”熊吞”是平價丼飯專賣，招牌不是特別起眼，需要稍加注意才不會錯過他！

店家的內用區座位數不多，有不少客人都選擇外帶，但是他們的餐點都是現做，會花上不少時間等候～來到店內想要內用的話，就先到櫃台處點餐和結帳，再等候餐點送上桌～

店內有免費的檸檬水和麥茶可以自取。

【熊吞｜2024最新菜單MENU】

2024年5月店家上傳的新菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

餐點平均等候時間表！如果不想等太久，就可以選由牛五花或豬五花丼飯唷！

【牛肋條丼】

牛肋條丼裡面有韓式泡菜，還有一份沙拉和味噌湯，若以男生來說，可能會吃不太飽（因為表弟就覺得這樣的份量比較少了些）。

生菜沙拉裡面除了生菜以外，還有玉米粒、番茄和海帶。

味噌豆腐湯，裡面的配料不太多，不過湯頭還算不錯。

牛肋條的肉塊帶有一些油脂，口感很扎實，不過切成小塊小塊的牛肋條，覺得吃起來不是很過癮阿～但是韓式泡菜泡上牛肋條的味道真的蠻好吃的！

【雞腿丼】

照燒雞腿丼飯上頭有無骨的雞腿排，搭配一旁的味噌湯和生菜沙拉，以他販售的價格來說，還算挺合理的！

喜歡照燒雞腿肉丼飯甜甜的醬汁，配上厚實又多汁的雞腿肉，口感還不錯。

【牛五花丼】

牛五花丼飯非常超值，裡面的牛肉片給的非常足夠，一旁也有附贈生菜沙拉和味噌湯。

牛五花丼飯是今天最最最推薦的一款，超喜歡牛五花肉帶有油脂的軟嫩口感，一旁搭配著韓式泡菜，上面灑了些蔥花，相當好吃又滿足！

【再訪新增】

再訪熊吞！這次點了先前沒吃過的鯖魚丼和松阪豬丼！

【松阪豬丼】

松阪豬丼飯有附沙拉和湯品，丼飯的份量適中，女生吃會覺得飽得剛剛好！

松阪豬肉丼飯還搭配了韓式泡菜，松阪肉厚度很足，口感很脆，相當好吃！

【鯖魚丼飯】

鯖魚丼飯有兩塊厚厚的魚肉，烤得恰到好處，白飯Q彈好吃，泡菜味道也很不錯，挺解膩的！

外層烤到微微焦的鯖魚，帶有些焦香味！魚肉的口感紮實，還加了些白芝麻增添香氣！

整體來說，這間「熊吞日式炭火燒肉丼飯」的丼飯選擇共有8種，130元起就可以吃到丼飯，餐點還有附贈生菜沙拉和味噌湯，內用還有飲品免費暢飲！丼飯的味道很不錯，個人特別推薦牛五花丼飯、松阪豬肉丼飯～是一間讓人吃完還會想要在訪的隱藏版小店！

地址：台北市士林區福壽街37號

電話：02-2833-5498

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00(每週二公休)

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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