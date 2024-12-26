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牽絲起司好邪惡！ 新北三峽創意美食「包餡牛角造型雞蛋糕」三峽老街必吃

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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新北三峽美食「真本家 真角燒 x 雞蛋糕」，位於三峽的創意造型雞蛋糕，用了三峽最具代表性的牛角麵包做為雞蛋糕的造型，有多種的餡料口味可以選擇，不但好拍又好吃，很值得買來當作散步點心唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。

「真本家」原本的地點位於三峽老街派出所的斜對面，已於2024年11月搬遷至新址「新北市三峽區中園街20-1號」囉！

【真本家｜2024年最新菜單】

雞蛋糕一份都是五顆，口味不得混搭，有原味、甜味和鹹食口味，還有當週限定款的口味（菜單取自店家粉絲團，實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

真本家的特色是真材實料，無任何添加物，不添加任何一滴水，以純牛奶製作，香氣完全來自於天然的食材，讓客人可以吃得更安心！雞蛋糕現點現做，老闆娘都會先測量溫度，再加入新鮮麵糊，所有的步驟都有SOP呢，這樣子的品質才會更加穩定！

烤好的雞蛋糕會在檯面上放涼，等到放涼一些在裝入盒中，才不會讓雞蛋糕放入盒子哩，因為遇熱產生的蒸汽讓口感變軟。

烤好的雞蛋糕就是要馬上吃才好吃，這雞蛋糕拿在手上沉甸甸的，我們買的是有包餡的牽手起司口味，裡面加了會牽絲的起司。

第一次看到牛角造型的雞蛋糕，超級可愛！可惜店家沒有附竹籤，只能直接用手拿著吃，所以吃之前記得先做好手部清潔和消毒，注意衛生唷～

這牽絲的雞蛋糕好邪惡阿！鹹甜的起司味道香濃，吃起來不會膩口，這雞蛋糕不只好看也很好吃呢！

整體來說，這間「真本家雞蛋糕」是三峽超夯的創意造型雞蛋糕，來三峽除了必買牛角麵包當伴手禮外，這個牛角雞蛋糕也很值得買來當散步點心！餡料的口味多元，還會不定期推出限定款的口味，就算常常吃也吃不膩呢！是一間好拍又好吃的雞蛋糕～若來到三峽旅遊～很值得買來嚐鮮看看唷！

真本家 真角燒 x 雞蛋糕

地址：新北市三峽區中園街20-1號

電話：0975-325-822

營業時間：12:00-18:00（固定週二公休，賣完就收，其他公休日會前一天於粉絲團發文公告）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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三峽老街 伴手禮 必買 甜點 雞蛋糕 麵包

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