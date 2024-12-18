耶誕城約會怎麼排？兩天一夜行程大公開！

每年板橋耶誕城的人潮總是絡繹補絕，今年你決定要去耶誕城約會了嗎？這次七分之二的探索就幫大家規劃兩天一夜的板橋耶誕城旅行，快帶上你的伴侶，攜手來度過溫暖浪漫的聖誕節吧！

DAY1 早上－抵達板橋

DAY1 下午－二毛銀手作戒指

圖／二毛銀提供

難得約會來到板橋，就一定要來場特別的活動吧！手作戒指不僅蘊含了真心誠意，還能透過實際敲打、鍛造的過程增進感情，是聖誕旅遊的活動首選。

位於板橋的二毛銀不侷限於特定樣式，會給予學生自由發揮的空間。老師也相當細心講解，就算是初學者也能做出精緻高質感的戒指。情侶一起戴著剛做好的戒指，牽著手逛耶誕城，絕對是最浪漫的約會！

DAY1 晚上－板橋耶誕城

圖／新北歡樂耶誕城提供

第一天晚上的重頭戲就是板橋耶誕城了！今年的耶誕城以「魔幻之城」為主題，有許多變裝秀之外，表演卡司更以韓國藝人孝琳為壓軸，絕對輾壓全場，留下讓人難忘的耶誕城夜晚。

此外，這次還有史上最大的 LED 城堡以及聲光百變聖誕樹，可以讓大家拍好拍滿，在璀璨燈光中讓歡樂定格。

DAY2 早上－腳底按摩

圖／湯布院足體養生會館提供

昨天逛耶誕城走了一個晚上，一定累翻了吧！那就很適合去腳底按摩一樣，把這夜的疲勞一次釋放，才能在第二天多體驗一點板橋風情！

位於板橋的湯布院足體養生會館復刻了日本風味，除了腳底還有全身按摩，可以依需求做選擇。最棒的是這裡的椅子還可以調整躺臥，搭配養生茶、泡腳水，真的超級舒適。

DAY2 下午－烘焙 DIY

圖／La.Joy DIY 美好烘焙體驗提供

就要離開板橋了，除了去咖啡廳，還能做什麼有趣的事呢？你可以考慮烘焙教室！不僅可以自己 DIY 小蛋糕、餅乾，還可以直接就在回程的車上配著吃，讓旅程劃下完美的句點。

La.Joy DIY 美好烘焙體驗就是位於板橋的烘焙工作室，老闆健談又會實際傳授技巧，舉凡千層派、瑪德蓮到奶油蛋糕應有盡有，可以在這裡邊做蛋糕，邊留下美好的手作回憶。

DAY2 晚上－歡樂賦歸 DIY

結束兩天一夜的板橋耶誕城旅行，戴著手作戒指，在回程的車上一邊享受親手製作的蛋糕，一邊和旅伴分享耶誕城的種種吧！

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