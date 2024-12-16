基隆慶100周年 「好事年終演唱會」12月21日熱力登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆市政府為慶祝基隆設市100周年，特別策劃「基隆100 迎繽萬千 基隆好事年終演唱會」將於12/21 18:00在基隆國門廣場盛大舉行！日前記者會正式公布演唱卡司陣容，包括 GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、戴愛玲、舞思愛、好樂團、許哲誠、幽靈水晶、原子少年 Saturnday 等。特別的是，本次活動還邀請熱愛唱歌的世界棒球冠軍球員吉力吉撈．鞏冠蒞臨現場，為基隆好事年終演唱會增添光彩。

「2024基隆好事年終演唱會」以「基隆100 迎繽萬千」為主題，邀請民眾透過音樂與基隆互動，傳遞基隆以繽紛多彩的姿態迎接未來的精神。基隆市文化觀光局江亭玫局長表示，本次活動以音樂為橋，共樂美好，串聯起基隆的過去、現在與未來，希望為市民朋友們帶來一場充滿歡樂、溫暖的歲末盛宴。活動現場將安排藝人朋友與民眾一起分享好事、好故事，一起感受基隆城市好事如潮，主辦單位更特別邀請熱愛唱歌的世界棒球冠軍球員吉力吉撈．鞏冠參與活動，吉力吉撈．鞏冠除將首次在基隆獻唱外，更會分享他在世界棒球12強賽奪冠的故事，讓愛環繞在這些分享與交流的過程當中，感受基隆作為亞洲最有愛的城市魅力。

「基隆好事年終演唱會」活動開跑記者會－啟動儀式由左至右為表演團體 Saturnday、文化觀光局局長江亭玫。 圖：基隆市文化觀光局／提供

基隆市文化觀光局說明，本次年終演唱會卡司陣容堅強，12/21 (六) 18:00在基隆國門廣場，先由基隆傑出演藝團體基隆市愛樂合唱團、基隆交響管樂團為活動揭開序幕，緊接著有獲得今年金曲獎最佳原住民語歌手獎的基隆歌后舞思愛、三溫暖系樂團好樂團、天才視障鋼琴家許哲誠、以及風靡歌壇的未來少女、原子少年選秀出道的幽靈水晶及 Saturnday 等人氣歌手輪番登場，壓軸演出包括鐵肺歌姬戴愛玲、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治等。

而主辦方也規劃網路直播，包括市長「謝國樑」 FB、「魅力基隆」 FB及YT，以及有線電視中嘉吉隆 CH4 全程電視直播，讓無法前往現場的民眾，也能一起同歡樂慶祝「基隆100」。 活動現場還設有「好事市集」，匯集基隆在地特色商品與美食，邀請民眾在享受音樂之餘，感受基隆的城市魅力。會場也特別設置「年終期許．好事分享箱」，邀請市民朋友們分享與基隆相關的美好事物，參與者更有機會可獲得限量主題贈品。更多活動節目詳細內容，請上「基隆市文化觀光局」網站查詢。

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