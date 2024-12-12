最具創意巧思藝術展覽登場囉！奇幻怪誕微型宇宙超吸睛





打造全台規模最大的小展覽 風靡巴黎、倫敦、紐約、米蘭！亞洲首展！《看啥小—微型藝術博物館》集結世界20位微型藝術家，帶您以全新角度看世界，超過160件作品、50件藝術微噴，打造最大的微型展，集合奇幻幽默、社會議題、環保等多元議題，加上隱藏展場的驚喜作品，尋寶遊戲般的趣味體驗，開啟您的微型藝術創作魂。

▲圖片來源：KKTIX

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21位藝術家、21種創作奇想！集合雕塑、繪畫、編織等藝術創作，辦公室文具、食物、垃圾、樹枝枯葉和影子都成為創作媒材，還有梵谷、達利、莫內、草間彌生等藝術大師驚喜亂入，猶如一趟腦洞大開的旅程，體驗最微小的奇幻宇宙！

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包羅萬象的創作媒材，讓甜甜圈、西瓜、壽司、鉛筆、紙鈔、影子日常小物翻身，甚至廢棄紙箱、荒野隨地散落的枯枝等勇闖藝術殿堂，展場中還能能驚喜巧遇蝙蝠俠、披頭四樂團、索爾的「雷神之鎚」、電影《追殺比爾》，甚至梵谷、達利、馬奈、孟克、莫內、草間彌生、芙烈達卡蘿等大師經典名場面！

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擅長將作品融入生活日常場景與社會議題結合英國鬼才藝術家 Slinkachu，亦特別台北站設計了「尋寶遊戲」，將5件令人莞爾的趣味創作，隱藏在展場神秘的角落，靜靜等待被發掘，挑戰現場朋友的觀察力！

▲圖片來源：KKTIX

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《看啥小-微型藝術博物館》

展覽時間：2025/1/10-2025/4/6

開放時間：10:00-18:00

展覽地點：華山文創園區 紅磚六合院西1館（台北市中正區八德路一段1號）





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