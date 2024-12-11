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秋冬到士林賞菊趣！「菊伴動物派對」最後倒數

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▲圖片來源：台北市工務局公工程管理處
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入秋好時節，每年必看的台北士林官邸菊展於11/29至12/15熱鬧展出，透過花藝與動物建構出秋冬充滿驚喜的「菊伴動物派對」！聚焦「環境永續」、「菊花百科」及「動物派對」三大主軸，打造14個特色展區，展現公園處園藝技術與生態環境的結合，讓花展活動除了賞花外更富含教育意涵，此外，今年菊展更是攜手藝術家參與展區布置，以跨界的力量妝點今年的菊展。

▲圖片來源：台北市工務局公工程管理處
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每年士林官邸菊展讓民眾體會到花綠無所不在且更有特色的士林官邸面貌，為來自世界各地的朋友準備一處賞花療育的場域，同時也是將公園處日常培育花卉的工作，以更具藝術氣息的方式呈現給大家，讓市民在這秋冬時節感受花朵兒的溫暖與美麗，獲得心靈上的充足。

▲圖片來源：台北市工務局公工程管理處
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菊展做為「花IN台北」年度最後一場大型花展，匯聚了工作人員們的園藝技術、創意及努力，利用各式大、中、小菊並搭配菊科草花，搭配由近一年的時間培育的懸崖菊、造型菊、嫁接菊等打造豐富的花藝殿堂。

▲圖片來源：台北市工務局公工程管理處
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今年「菊伴動物派對」，以全球不同氣候區的景致為藍圖，打造台灣區、熱帶雨林區、海洋區、澳洲區等不同氣候區的動物棲息地，此外，亦利用廢棄木頭、舊布料、椰纖等回收媒材製作展區裝置物件，生動呈現各氣候區動物與花藝間的結合，更與「不廢跨村實驗室」合作讓花藝充滿無限可能，也看見菊展新的風貌。

▲圖片來源：台北市工務局公工程管理處
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今年再度展現台日友好，與日本笠間菊花節交流布展，以日本笠間稻荷神社使者「狐狸」為代表，打造1.3公尺高的「造型菊狐狸」與鳥居神社，增添神秘與莊嚴氛圍感；笠間市還贈送朱印帳紀念裝置及1對分別叼著卷軸與寶珠的狐狸，象徵智慧、稻荷神的靈德、五穀豐收和心想事成等寓意，呼應日本歷史最悠久的笠間菊花節。

▲圖片來源：台北市工務局公工程管理處
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菊展各展區都有主題動物藏身於花叢間，當您從福林路大門口進入，就能夠看見台灣標誌性動物—台灣黑熊及梅花鹿，透過這些熟悉的台灣山林生物，帶領大家由台灣邁向世界各地，不僅能看見海陸空界的動物們，還可以見識結合綠雕、造型菊與不同草花精心打造出不同氣候區的展區，活靈活現的動物們都在歡迎您的到來。

▲圖片來源：台北市工務局公工程管理處
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從中山北路五段的入口進入園區，即能看見以蝴蝶、甲蟲等昆蟲為主角的展區，穹頂下蝴蝶正駐留在花海中，裝飾點綴主景穹頂花海，再向前走幾步路，就會發現今年首次打開的苗圃，為大家展示大立菊的生長流程，及公園處培植大立菊的研究點滴，能夠一睹大立菊千百朵盛開的成長面紗，此外，今年賞花時段延長至晚間21點，搭配花卉布置點綴夜間燈光，讓您感受不一樣的菊展夜間風情，邀請您能夠在下班或是晚餐後來到菊展走走，興許能發現公園處在夜間展區的布展巧思。

▲圖片來源：台北市工務局公工程管理處
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士林官邸菊展「菊伴動物派對」

活動地點：士林官邸公園（台北市士林區福林路60號）

開放時間：戶外展區08:00-21:00、室內展館08:30-21:00


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