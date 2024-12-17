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只賣平日、一天只賣3小時的巷弄排隊便當店！只能外帶無內用，人氣必吃「小雞飯」

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

以「小雞飯」爆紅的小李便當店，是台北車站周圍相當火紅的一家便當店，即便藏身在巷弄中，中午時間未到，店前就開始排起來了，到用餐時間更是大排長龍，台北市很高人氣的好吃便當、小雞飯。

巷口就有指標指向小李便當店。

小李便當店只供外帶，沒有內用座位，排隊點完餐後再到外面等。

小李便當店的價目表，很多人會點一份小雞飯然後再加一份肉，整個便當hold不住，以台北市的價位來說，小李便當店的便當不算太貴。

配菜種類不少，可任選四樣菜，裡面空間比較狹窄，輪到誰點餐就進去選菜，選好菜後再出來外面等便當並付錢。

不少人都點小雞飯+紅燒肉，自己想試試小李便當店的排骨，所以選了排骨+小雞飯，白飯給的也不少，加上四樣配菜以及主菜，份量十足。

小雞飯就是炸雞柳條，酥香肉嫩，本身有調味，單吃就很有味道，難怪大家這麼愛小雞飯，炸雞柳條真的是恰到好處，又香又嫩。

排骨沒有太多的裹粉，口感比較紮實些，跟外酥內軟的炸雞柳條不同，較無驚豔感，下回應該會直接單選小雞飯就好。

配菜的口感都不會太差，調味上也不會過油或過鹹，吃起來很家常味。

第一次吃小李便當店，小雞好吃排骨普通，便當物超所值，難怪大受民眾與上班族的喜愛，不過只開平日且只開三小時，假日不營業，不是附近上班族的話很難吃得到喔。

小李便當店

所在地址：臺灣台北市中正區濟南路二段3之2號

營業時間：一 二 三 四 五 10:00-13:00

店家電話：02-2375-1923

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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