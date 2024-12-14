近一甲子老字號！西門町「金滿園」排骨飯、炸雞腿飯推薦，蓋飯跟炒飯12點過後才有供應

西門町有太多好吃的排骨飯和炸雞腿飯，一級排骨、金園、金滿園、玉林等等，各有各的支持者，而金滿園和金園、金軒是師出同門，目前金軒已歇業吃不到了，現在店租貴、人力貴，食材也一直在漲價，能再吃幾年都不知道了，有機會就來回味一下。

金滿園就在峨嵋停車場對面的巷子裡，停好車走出來就到了，相當方便。

東森新聞介紹鄉民認證排骨四大名店，大家都吃過嗎。

店內不大稍微擁擠，來時時間尚早所以沒客滿，吃到一半就坐滿了，走動會比較不易；坐定後直接劃菜單然後點餐，吃飽再結帳。炒飯跟蓋飯的部分要12點之後才能點，所以當天11點半左右到只能點便當類。

排骨飯的上菜速度比較快，湯麵則是要等比較久。

金滿園的排骨飯跟雞腿飯都是主菜跟主食分開放，炸物不至於被配菜浸潤而造成濕軟，白飯淋有些許滷汁，飯量不算太多。

排骨略有厚度，醃漬的味道剛剛好，帶有黑胡椒香，炸衣很酥、肉質紮實。

炸雞腿一樣外酥內軟，沒有炸到過乾柴的問題，黑胡椒味沒有排骨來的重，吃的到肉甜味。

便當的份量看起來不多，配菜簡單，主角應該是排骨或雞腿吧！會額外附一碗清湯，超級燙要小心。想多吃點菜，額外單點了滷白菜和燙青菜，地瓜葉油量且嫩，口感很好。

排骨麵需要煮比較久，便當幾乎都快吃完了才姍姍來遲，剛煮好的湯麵超級燙，湯頭還OK，麵條不會太軟爛，只是跟便當相比少了配菜，比較空虛一點。

單點一份酥炸肥腸，跟外面比較不一樣的是炸衣用的跟炸排骨跟炸雞腿一樣的炸粉，較粗曠不過口感特別酥，一份不多，外酥內軟搭配蔥段一起享用挺香的。

西門町好吃排骨飯、雞腿飯每家有每家的特色，都是老字號的美食，不管是想簡單吃個飯或是回味以前的味道，趁現在還有機會吃到就趕緊吃吧。

所在地址：臺灣台北市萬華區武昌街二段82巷1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：02-2331-2587

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」