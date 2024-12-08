快訊

高雄改選未開戰就熄火 陳其邁勢力為何攻不進基層農會

不是所有學位都能拚高薪 揭密英美碩士價值真相

預測80歲時失智的風險有多大 大型研究結果指出3件事最關鍵

淡水夯起來了！海關碼頭「響尾屁屁蛇」首亮相 「耶誕市集、特展體驗」週週精彩 跨年陣容最強「跨河煙火」淡水人衝第一排

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／淡水古蹟博物館粉專及新北市文化局粉專
圖／淡水古蹟博物館粉專新北市文化局粉專

淡水夯起來了！年底精彩活動如雨後春筍，淡水除了有「閃耀新北1314跨河煙火」跨年盛宴外，還有一系列藝術裝置、市集音樂會等活動，超應景的「響尾屁屁蛇」更進駐淡水海關碼頭，可愛模樣打卡超吸睛，為2025蛇年美拍打響第一炮。

圖／淡水古蹟博物館粉專
圖／淡水古蹟博物館粉專

圖／淡水古蹟博物館粉專
圖／淡水古蹟博物館粉專

即將迎來2025，最應景的藝術裝置「響尾屁屁蛇」登陸淡水海關碼頭，微笑吐蛇信的呆萌模樣一改人們對蛇的刻板印象，天氣晴朗拍起來更是生動明媚。不僅有屁屁蛇藝術裝置，「2024光映淡水」以無垠之光為主題，光影廊道目前於每日17:00-22:00試燈，預計會在12/14 17:00正式點燈，記得先筆記好、準備打卡衝頭香。

圖／淡水古蹟博物館粉專
圖／淡水古蹟博物館粉專

圖／新北市文化局粉專
圖／新北市文化局粉專

圖／新北市文化局粉專
圖／新北市文化局粉專

「2024光映淡水」系列活動除能拍照拍不停，12/14、12/15舉辦小農市集音樂會；12/21、12/22則有耶誕市集音樂會；12/28、12/29還有特展體驗活動，週週精彩不間斷。而日前引爆話題的「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動更是不容錯過，獨家請到韓流帝王SUPER JUNIOR小分隊-L.S.S.成員利特、始源、神童擔任壓軸卡司，與大明星一同跨年迎接2025。

編輯推薦

淡水 煙火秀 熱門打卡 耶誕市集 跨年

相關新聞

淡水夯起來了！海關碼頭「響尾屁屁蛇」首亮相 「耶誕市集、特展體驗」週週精彩 跨年陣容最強「跨河煙火」淡水人衝第一排

淡水夯起來了！年底精彩活動如雨後春筍，淡水除了有「閃耀新北1314跨河煙火」跨年盛宴外，還有一系列藝術裝置、市集音樂會等活動，超應景的「響尾屁屁蛇」...

西門町老字號美食又少一間！ 開業47年「宏美水晶餃」悄悄歇業 老饕不捨

西門町老字號美食又少一間！ 開業47年「宏美水晶餃」悄悄歇業 老饕不捨

台北公館夜市也有必比登推薦美食！ 網友大推古早味台式漢堡、紫米牛奶、雄記蔥抓餅

想要在台北找到最道地、最美味的小吃？公館美食絕對是你的不二選擇！公館夜市位於台大附近，不僅是學生們的美食天堂，更是遊客們探索台北美食文化的絕佳地點。以下為你精選了公館夜市Top5必吃美食，讓你一次滿足味蕾，享受美食盛宴！

粉絲別錯過！「MITSUI OUTLET PARK繽紛光之祭」皮克斯主題燈飾超好拍

三井MITSUI OUTLET PARK 今年的耶誕主題與皮克斯合作，耶誕氛圍結合皮克斯經典電影《怪獸電力公司》、《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》中經典角色場景，超大型裝置藝術超好拍，趣味互動體驗、夢幻雪花秀、獨家快閃店與商品，粉絲們可千萬別錯過！

內湖景點再加1！全台最多蜻蜓自然景觀的「金瑞治水園區」超美

台北再新增一處自然景觀囉！位於內湖的「金瑞治水園區」於2015年啟用，最初作為滯洪池，如今搖身一變成為蜻蜓主題的自然公園。水岸旁的新設「金瑞田嬰小屋」和蜻蜓涼亭，不僅增添景觀趣味，更讓遊客能悠閒欣賞綠意與蜻蜓翩翩飛舞，非常適合親子來趟冒險。

應許美地民宿　高枕「天空之城」十三層遺址秘境

新北市觀光旅遊局推薦的「應許美地民宿」坐落於水湳洞長仁社區小山頭，依山望海，堪稱秘境中的秘境。入住其中，可頭枕「天空之城」十三層遺址而眠！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。