淡水夯起來了！海關碼頭「響尾屁屁蛇」首亮相 「耶誕市集、特展體驗」週週精彩 跨年陣容最強「跨河煙火」淡水人衝第一排
淡水夯起來了！年底精彩活動如雨後春筍，淡水除了有「閃耀新北1314跨河煙火」跨年盛宴外，還有一系列藝術裝置、市集音樂會等活動，超應景的「響尾屁屁蛇」更進駐淡水海關碼頭，可愛模樣打卡超吸睛，為2025蛇年美拍打響第一炮。
即將迎來2025，最應景的藝術裝置「響尾屁屁蛇」登陸淡水海關碼頭，微笑吐蛇信的呆萌模樣一改人們對蛇的刻板印象，天氣晴朗拍起來更是生動明媚。不僅有屁屁蛇藝術裝置，「2024光映淡水」以無垠之光為主題，光影廊道目前於每日17:00-22:00試燈，預計會在12/14 17:00正式點燈，記得先筆記好、準備打卡衝頭香。
「2024光映淡水」系列活動除能拍照拍不停，12/14、12/15舉辦小農市集音樂會；12/21、12/22則有耶誕市集音樂會；12/28、12/29還有特展體驗活動，週週精彩不間斷。而日前引爆話題的「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動更是不容錯過，獨家請到韓流帝王SUPER JUNIOR小分隊-L.S.S.成員利特、始源、神童擔任壓軸卡司，與大明星一同跨年迎接2025。
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