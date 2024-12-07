西門町老字號美食又少一間！ 開業47年「宏美水晶餃」悄悄歇業 老饕不捨

西門町知名銅板美食又少一間！ 位於漢口街二段的「宏美水晶餃」悄悄結束營業，老闆近日在店外鐵門上張貼公告，寫下：「宏美水晶餃結束營業，感謝您47年來的支持惠顧，祝福大家，健康快樂口福常在。」消息一出，讓許多老饕感到十分不捨直呼「西門町必吃小吃，再見了」。

圖／翻攝宏美水晶餃Google Maps

經營47年的宏美水晶餃，是許多台北人從小吃到大的美食名單，晶瑩剔透的Q彈餃皮搭配香氣內餡，每當用餐時段，店外總是大排長龍，顧客們幾乎是一次買10顆、20顆以上打包，是高人氣的在地銅板美食。

圖／翻攝宏美水晶餃Google評論(網友Marissa Liu分享)

前陣子不斷傳出「宏美水晶餃」即將在今年底收攤消息，有消費者7月份前去光顧後在Google評論留言透露，老闆娘因年紀大及健康因素，加上沒有繼承人手，只能忍痛收攤；怎料老闆娘日前已悄悄掛上結束營業公告。

歇業消息曝光引發網友崩潰，紛紛不捨表示「這一家是我吃過的水晶餃中最好吃的」、「全台北最好吃的水晶餃沒有之一」、「此生最愛的水晶餃」、「歇業了！逛西門町必吃小吃，再見了」。