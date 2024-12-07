鐵道模型展台北車站登場 民眾排隊體驗列車行駛

台鐵今明2天在台北車站舉行鐵道模型展，讓民眾可體驗操控列車行駛，一早就吸引不少鐵道迷在現場排隊。台鐵董事長杜微指出，EMU3000型列車對台鐵助益非常大，今年1到10月的載客量已較去年同期成長9%。

台鐵公司與知名模型製造商日本KATO公司合作，將於7、8日兩天在台北車站舉辦「鐵道模型展」，現場設有鐵道模型運轉體驗區，可操控模型列車行駛。

台鐵表示，這次活動以「鐵道模型夢想樂園」為主題，特別規劃「KATO展區」、「鐵道模型運轉體驗區」、「場景模型區」、「免費場景模型DIY區」、「阿立圓山模型區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」及「台鐵夢工場」鐵路商品販售等多樣體驗區。

台鐵董事長杜微指出，EMU3000型的投入對台鐵助益很大，包含今年1到10月實際載客量已經達到1.95億人次，較去年同期成長9%，客票收入成長5%，副業收入也較去年成長13%。

杜微指出，EMU3000的鐵道模型也將是主力之一，未來希望可以正式參與台灣國內鐵道模型比賽外，也希望可以繼續跟日本KATO合作，推出更多的鐵道模型。

KATO公司社長加藤浩表示，未來將會跟台鐵一起推廣鐵道模型的文化跟樂趣。

台鐵表示，活動現場也將第2波開賣EMU3000的N規模型，今明兩天共限量100套，贈品方面包含KATO聯名款的帆布袋、台鐵名片式票卡等。

台鐵說，下一波EMU3000的N規模型開賣時間未定，價格也可能會有所調整。