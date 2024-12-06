內湖景點再加1！全台最多蜻蜓自然景觀的「金瑞治水園區」超美

台北再新增一處自然景觀囉！位於內湖的「金瑞治水園區」於2015年啟用，最初作為滯洪池，如今搖身一變成為蜻蜓主題的自然公園。水岸旁的新設「金瑞田嬰小屋」和蜻蜓涼亭，不僅增添景觀趣味，更讓遊客能悠閒欣賞綠意與蜻蜓翩翩飛舞，非常適合親子來趟冒險。

圖／台北市水利處提供

雖然園區面積僅大安森林公園的7%，卻有超過全台三分之一的蜻蜓種類，是生態觀察的絕佳場域。而且不得不一定要先提到的是「金瑞田嬰小屋」是園區的最大亮點之一，其名稱取自台語「蜻蜓」的稱呼，結構採用環保的疏伐木建材，搭配紅銅屋瓦與七彩手工玻璃剪黏，呈現蜻蜓羽翼的光彩。整個空間寬敞可容納30至50人，是遠眺園區風光的最佳地點。而且設計呈現符合使用自然環境，可幫助降低對環境的干擾，再加上融入自然之美，近期也成為遊客最愛的拍照打卡點。

圖／台北市水利處提供

想知道如何前往，園區交通便捷，從捷運內湖站2號出口搭乘公車至「金龍寺站」步行約5分鐘即可抵達，附近還設有YouBike租借站，適合輕鬆漫遊。不論是生態觀察還是放鬆身心，金瑞治水園區都為遊客提供了都市中的一片靜謐綠洲，成為台北冬日旅遊的推薦景點。

圖／台北市水利處提供

最後，其他設施還包含入口廣場與堤頂空間的改善，特別融入匠心工法，如石材疊砌的階梯與牌匾裝飾等，展現質樸的工藝之美。護欄設計採開放式，讓遊客能倚著水岸觀察池邊蜻蜓的生態活動，甚至有機會目睹天空中的大冠鷲盤旋，體驗與自然的零距離互動，趕快揪團來一場大自然之旅吧。

金瑞治水園區

地點：內湖區金瑞里內湖路3段348巷底

交通：捷運內湖2號出口搭乘公車222、247、521、551、552、553、679、藍27在「金龍寺站」下車，步行約500公尺即可抵達。

周邊設有YouBike 2.0 租還車點 (內湖路三段326巷口) ，步行至園區約5分鐘。