應許美地民宿　高枕「天空之城」十三層遺址秘境

udn走跳美食／隨裕而安 前幾年爆炸紅的師大分部臭豆腐，前陣子在永和有了店面，現在再開一家，而且就是在師大分部附近，可謂是正宗的師大分部的師大分部臭豆腐啦！ 很簡單的店面，店內是還蠻臭的。

2024-12-02 16:30