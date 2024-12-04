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「2024潮冬感謝慶」繽紛登場！ 松鴨桑聖誕裝置超好拍

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▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區


「松山文創園區」也打造超濃厚聖誕氛圍，邀請大家來園區過節！一入園即可看到吉祥物松鴨桑化身聖誕專屬迎賓大使，駕著雪橇迎接大家！園區內也設置多處聖誕氛圍妝點，像是利用樓梯特性呈現聖誕迷宮，開幕即成為拍照打卡熱點，製菸工廠及服務中心也以冬季限定設計裝飾，讓逛街與拍照融入節慶場景，還有療癒插畫家A EE MI現身松山文創園區，在松菸風店家主題展區快閃外，還有5米高巨大喵喵座落松菸口與大家一起過聖誕！


▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區

▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區

▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區

▲圖片來源：松山文創園區
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12/21、12/22園區還有兩場聖誕主題市集活動，分別為文創大街上的「愛聖誕市集-聖誕來了，有我有你」與北向製菸工廠內的「舒喜耶誕市集—冬至心相聚」，邀請民眾來松菸選購聖誕禮物 ，共享年末歡樂氣氛。


▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區


此外，由張惠妹設計周邊商品的「ASMR × MEIGHT.O.NINE 快閃店」也將於12/21至2025/1/1在園區內的炊事場登場，購買周邊商品還可參加抽演唱會後台參觀通行證，是近距離接觸演唱會的機會！


▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區

▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區


潮冬感謝慶活動期間，單筆消費滿500元或1,000元，即可從29款精心挑選的品牌商品中擇一兌換，包括紅烏龍合作社的紅烏龍茶麵、賣艸人家 Herbartist的台味下午茶組或青草茶包組、微熱山丘 & SMILLE的經典蘋果酥禮盒、ISLAND133 gonna+的胡蘿蔔蛋糕、光一一個時間的黑松露薯條及CAMA豆留文青$180元飲品等餐飲選項。茶炭方®的刻度冷泡茶瓶、UNSIMPLE的金色名片盒及水紋汀 wavecement的拭銀布，兼具實用與質感的生活用題選擇；HMS BEAGLE 小獵犬號的愚人金蒐集袋、谷口写真企画室的底片罐鑰匙圈與方坊 Square Studio的聖誕壓克力吊飾則是能為日常點綴加分。


▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區

▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區

▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區


消費滿1,500元，還可獲得100元抵用券，適用於園區內參與品牌消費折抵。活動期間加碼抽獎更為亮點之一，獎品包括湊湊火鍋500元代金券、光一一個時間的美式咖啡、茶炭方®的茶滋養乳液及hof 飲品9折券等多項好禮！


▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區

▲圖片來源：松山文創園區
▲圖片來源：松山文創園區


【2024潮冬感謝慶－麋鹿在松菸】

活動地點：松山文創園區

活動時間：2024/11/22-2025/01/05


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圖片來源：松山文創園區

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