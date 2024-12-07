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粉絲別錯過！「MITSUI OUTLET PARK繽紛光之祭」皮克斯主題燈飾超好拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK


迎接溫馨聖誕，活動從11/15至2025/2/28期間，MITSUI OUTLET PARK 北中南三大據點推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，本次集結迪士尼皮克斯經典電影《怪獸電力公司》、《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》中，眾多風靡全球的角色設計一次登場！現場還有充滿聖誕氛圍的繽紛光影和燈飾點綴，以及皮克斯限定快閃店進駐，將帶來期間限定款皮克斯服飾及部分MITSUI OUTLET PARK獨賣商品，陪伴顧客在享受購物的樂趣之餘，也能留下歡樂滿滿的聖誕回憶！

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK


│林口三井OUTLET


林口三井OUTLET以「蓬蓬星宇宙」為主題，打造出豐富療癒打卡裝置！其中一館包含水幕廣場設有大型熊抱哥、抱抱龍和毛怪3大經典角色的「好蓬友見面會」，讓粉絲們可以近距離與喜愛的角色互動。中央廣場則設置了4座打卡點，包括腦筋急轉彎主控台、時光回憶牆，以及毛怪和大眼仔的傳送門，最吸睛的6公尺高三眼怪造型氣偶將於11月下旬燈場，保證讓大家拍照拍到手軟！

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK


│台中港三井OUTLET


台中港三井OUTLET的主題則是規畫了6大裝置藝術的「暖心同萌」，南一口帶領大家走進「玩具總動員」的玩具世界，南二口則是設置了超大型「毛怪蘇利文」巨型氣偶，還有俏皮風趣的大眼仔、熊抱哥的「甜蜜夢境」互動裝置；南四口則是有「玩具總動員」角色鴨霸和兔崽子的「暖心相遇」聖誕樹、腦筋急轉彎萌翻天的角色造景門也是不能錯過的亮點。

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
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│台南三井OUTLET


台南三井OUTLET則以夢幻甜蜜為主題，打造出4大打卡裝置，首先是１樓西側廣場、高達10公尺的「甜夢之樹」，絕對是整個活動的焦點，此外，還有1樓中央廣場夢幻雪白色的「飄飄午茶饗宴」，讓大家彷彿和皮克斯角色置身童話世界。最特別的是，原本的戶外溜滑梯也變身成為「甜心之塔」，不僅好玩還超好拍。1樓Zone E也有腦筋急轉彎主控台，神還原電影的經典場景。

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK

園區內設有皮克斯限定快閃店進駐，將帶來期間限定款皮克斯服飾，及部分MITSUI OUTLET PARK獨賣商品，陪伴顧客在享受購物的樂趣之餘，也能留下歡樂滿滿聖誕回憶！

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK

現場還有充滿耶誕氛圍的繽紛光影和燈飾點綴，指定時間設施內將飄起翩翩雪花，雪花秀時間包含12/7到29每周六、日、12/25、1/1中午13點到晚上19點，每15分鐘一回。

▲圖片來源：MITSUI OUTLET PARK
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【MITSUI OUTLET PARK 皮克斯主題造景-繽紛光之祭】

造景展出期間：即日起至2025/2/28

造景主題：

MITSUI OUTLET PARK 林口：蓬蓬星宇宙

MITSUI OUTLET PARK 台中港：暖心同萌

MITSUI OUTLET PARK 台南：甜蜜夢境

快閃店進駐期間：林口店即日起至2025/3/2止；台中港店及台南店即日起至2025/1/5止

夢幻雪花秀：

台中港店：13:00~19:00每15分鐘一回 (12/7~12/29每周六日、12/25、1/1)

台南店：17:00~21:00逢整點一回 (12/6~1/5每周五六日、12/24、12/25、1/1)


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