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「公館聖誕季」繽紛登場！10米高「泉源聖誕樹」超好拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：台北自來水園區
▲圖片來源：台北自來水園區


台北自來水園區舉辦「公館聖誕季」已邁入第14年，活動將於11/30活動開幕免費入園，今年以「水博奇緣 百年樂章」為主題，12/7 嘻哈音樂、12/14 校園藝文饗宴、12/21 聖誕音樂會免費入園，購票入園即送公館商圈優惠券，每週六好水探秘「臺北水道—觀音山蓄水池」聖誕專場導覽。

▲圖片來源：台北自來水園區
▲圖片來源：台北自來水園區

活動11/30開幕「露天音樂吧」讓你來暖心逛園區，當天免費入園，還有熱飲等你來享用！活動當天從09:50、13:50、16:50開始發放號碼牌，每場發放黑咖啡、熱奶茶各50張；10:00、14:00、17:00邀請街頭藝人現場演奏，讓您感受濃濃的聖誕氛圍，還有胖卡美食車、臺北市稅捐稽徵處、臺北市勞動力重建運用處「就業普拉斯」等豐富互動宣導攤位。

▲圖片來源：台北自來水園區
▲圖片來源：台北自來水園區

▲圖片來源：台北自來水園區
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往噴泉庭園的途中，經過美麗的綠色小逕，一旁充滿聖誕氛圍的「願望禮盒」，今年主題燈飾「光雕馬車」重磅登場！美麗的雙白馬、南瓜馬車搭配聖誕紅，相當夢幻；園區最大的亮點莫過於10米高的「泉源聖誕樹」，樹頂有個水龍頭，象徵自來水源源不絕，只有在自來水園區才看得到唷！

▲圖片來源：台北自來水園區
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▲圖片來源：台北自來水園區
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▲圖片來源：台北自來水園區
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配合聖誕節慶，於自來水園區打造夜間景觀燈飾與日間花卉造景，提供休憩與拍攝亮點。另邀請知名音樂團體舉辦聖誕音樂會，傳達聖誕溫暖祝福，同時讓民眾感受公館水岸藝文魅力。

▲圖片來源：台北自來水園區
▲圖片來源：台北自來水園區

只要訂購「聖誕季好水探秘導覽專場」出席參加當日導覽行程後，即可擁有限定紀念品「博物館金勾杯」1個（不挑款）

▲圖片來源：台北自來水園區
▲圖片來源：台北自來水園區

【2024公館聖誕季─水博奇緣 百年樂章】

活動日期：11/30-12/31

活動時間：週二至週日9點至20點（最後售票至19點）

活動地點：自來水園區（台北市中正區思源街1號）


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