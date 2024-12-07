台北公館夜市也有必比登推薦美食！ 網友大推古早味台式漢堡、紫米牛奶、雄記蔥抓餅
想要在台北找到最道地、最美味的小吃？公館美食絕對是你的不二選擇！公館夜市位於台大附近，不僅是學生們的美食天堂，更是遊客們探索台北美食文化的絕佳地點。以下為你精選了公館夜市Top5必吃美食，讓你一次滿足味蕾，享受美食盛宴！
台北美食｜公館夜市必吃美食 TOP5
雄記蔥抓餅｜米其林推薦的酥脆美味
公館夜市的必吃招牌之一，雄記蔥抓餅以酥脆外皮和豐富口感聞名，還曾獲得米其林必比登推薦。老闆娘親切專業，現點現煎，每份蔥抓餅都能依顧客喜好客製醬料，層次豐富令人回味無窮。
推薦必點
招牌蔥抓餅加蛋、起司：酥脆柔韌的外皮，搭配九層塔與蜂蜜芥末醬，口感層次分明。
加玉米、起司：濃郁起司結合玉米甜味，驚喜十足。
店家資訊
地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號
營業時間：16:00 – 23:30（週日、週一公休）
電話：0932-948-003
藍家割包｜傳承數十年的經典小吃
被譽為台北刈包界的代表作，藍家割包榮獲米其林必比登推薦，鬆軟割包皮與肥瘦適中的肉片搭配花生粉和酸菜，口感豐富且香氣十足，是公館夜市的經典之作。
推薦必點
割包：肥瘦比例可選，搭配梅干菜與香菜，滋味獨特。
四神湯：湯頭清甜、滋味豐富，與割包是絕配。
店家資訊
地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號
營業時間：週四至週日11:00–22:00（週一至週三公休）
電話：02-2368-2060
全素地瓜球｜外酥內Q的甜蜜享受
使用台灣黃地瓜製作的地瓜球，外皮酥脆、內部Q彈，無需額外糖粉，自然甜味已足夠迷人。快速出餐的效率和電子支付的便捷，讓這家甜點攤位成為夜市排隊必吃。
推薦必點
大份（15顆/55元）：酥脆與Q彈兼具的經典小吃。
小份（9顆/35元）：適合個人份量。
店家資訊
地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷8-1號
營業時間：15:40 – 21:30（週三公休）
電話：0987-074-426
姜蔬菜大蛋餅｜大份量的酥脆滿足
以酥脆外皮和滿滿餡料著稱，姜蔬菜大蛋餅是學生和夜宵控的最愛。提供多樣配料選擇，每份大蛋餅份量十足且價格親民，絕對值得一試。
推薦必點
原味蛋餅：煎得金黃酥脆，內餡高麗菜鮮甜。
加海苔、起司或肉鬆：增添風味的多元選擇。
店家資訊
地址：台北市中正區羅斯福路四段90巷
營業時間：18:00 – 22:30（週三公休）
電話：0960-778-442
洪記紫米牛奶｜濃郁香甜的暖心飲品
紫米搭配濃香牛奶，甜而不膩，每一口都能感受到紫米的Q彈口感，是夜市中暖心又高CP值的飲品選擇。支持自帶杯裝，既環保又超值。
推薦必點
紫米牛奶（熱/冷）：微糖更能凸顯紫米香氣。
店家資訊
地址：台北市中正區羅斯福路四段90巷1號攤位
營業時間：15:30 – 22:30（全年無休）
電話：0917-173-590
延伸閱讀>>台北美食｜超低調的大橋頭延三夜市美食推薦，挖掘經典美食老字號，台北人的深夜食堂好去處！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言