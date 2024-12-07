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台北公館夜市也有必比登推薦美食！ 網友大推古早味台式漢堡、紫米牛奶、雄記蔥抓餅

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

想要在台北找到最道地、最美味的小吃？公館美食絕對是你的不二選擇！公館夜市位於台大附近，不僅是學生們的美食天堂，更是遊客們探索台北美食文化的絕佳地點。以下為你精選了公館夜市Top5必吃美食，讓你一次滿足味蕾，享受美食盛宴！

台北美食｜公館夜市必吃美食 TOP5

雄記蔥抓餅｜米其林推薦的酥脆美味

公館夜市的必吃招牌之一，雄記蔥抓餅以酥脆外皮和豐富口感聞名，還曾獲得米其林必比登推薦。老闆娘親切專業，現點現煎，每份蔥抓餅都能依顧客喜好客製醬料，層次豐富令人回味無窮。

推薦必點

招牌蔥抓餅加蛋、起司：酥脆柔韌的外皮，搭配九層塔與蜂蜜芥末醬，口感層次分明。

加玉米、起司：濃郁起司結合玉米甜味，驚喜十足。

圖/ReadyGo
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店家資訊

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號

營業時間：16:00 – 23:30（週日、週一公休）

電話：0932-948-003

藍家割包｜傳承數十年的經典小吃

被譽為台北刈包界的代表作，藍家割包榮獲米其林必比登推薦，鬆軟割包皮與肥瘦適中的肉片搭配花生粉和酸菜，口感豐富且香氣十足，是公館夜市的經典之作。

推薦必點

割包：肥瘦比例可選，搭配梅干菜與香菜，滋味獨特。

四神湯：湯頭清甜、滋味豐富，與割包是絕配。

圖/ReadyGo
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店家資訊

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號

營業時間：週四至週日11:00–22:00（週一至週三公休）

電話：02-2368-2060

全素地瓜球｜外酥內Q的甜蜜享受

使用台灣黃地瓜製作的地瓜球，外皮酥脆、內部Q彈，無需額外糖粉，自然甜味已足夠迷人。快速出餐的效率和電子支付的便捷，讓這家甜點攤位成為夜市排隊必吃。

推薦必點

大份（15顆/55元）：酥脆與Q彈兼具的經典小吃。

小份（9顆/35元）：適合個人份量。

圖/ReadyGo
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店家資訊

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷8-1號

營業時間：15:40 – 21:30（週三公休）

電話：0987-074-426

姜蔬菜大蛋餅｜大份量的酥脆滿足

以酥脆外皮和滿滿餡料著稱，姜蔬菜大蛋餅是學生和夜宵控的最愛。提供多樣配料選擇，每份大蛋餅份量十足且價格親民，絕對值得一試。

推薦必點

原味蛋餅：煎得金黃酥脆，內餡高麗菜鮮甜。

加海苔、起司或肉鬆：增添風味的多元選擇。

圖/ReadyGo
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店家資訊

地址：台北市中正區羅斯福路四段90巷

營業時間：18:00 – 22:30（週三公休）

電話：0960-778-442

洪記紫米牛奶｜濃郁香甜的暖心飲品

紫米搭配濃香牛奶，甜而不膩，每一口都能感受到紫米的Q彈口感，是夜市中暖心又高CP值的飲品選擇。支持自帶杯裝，既環保又超值。

推薦必點

紫米牛奶（熱/冷）：微糖更能凸顯紫米香氣。

圖/ReadyGo
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店家資訊

地址：台北市中正區羅斯福路四段90巷1號攤位

營業時間：15:30 – 22:30（全年無休）

電話：0917-173-590

延伸閱讀>>台北美食｜超低調的大橋頭延三夜市美食推薦，挖掘經典美食老字號，台北人的深夜食堂好去處！

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