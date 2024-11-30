延平河濱夢幻花海迎聖誕 「蒲公英燈」夜景浪漫爆表

【旅奇傳媒/編輯部報導】河濱花海一波波，延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海接續綻放，賞花地點就在大稻埕碼頭附近，台北市政府工務局水利工程處（簡稱水利處）選用時節草花，在蜿蜒的樹叢下營造充滿浪漫氛圍的花海，周邊設有特色燈飾，更顯佳節氣氛；賞花期自即日起一路持續到今年聖誕節。

▲蒲公英燈夜景增添花海的浪漫指數。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處選用近萬盆醉蝶花作為花海的主設計，延續野花園風格，醉蝶花搭配粉、白、紫的天使花，以及粉色金魚草，利用相近顏色而不同高度的植栽，打造層次鮮明的花海美景，粉嫩花叢間以藍紫色的超霸及墨西哥鼠尾草進行點綴，更加凸顯柔美的河岸景緻。

▲延平河濱營造「英式庭園」的繽紛風格。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處河管科表示，除了各式草花，今年花海延伸至河岸邊，撒下繽紛色調的大波斯菊，走在燦爛的煙火步道上，搭配兩側多重色塊的美麗花海，讓遊客目不暇給，也讓心情隨之明亮了起來，不僅如此夜間燈光一路延伸到草地上，主視覺的蒲公英燈飾點亮整座花園，賞花步道上設有蘆葦燈，彷若蒲公英花絮隨風飄散，綠色草地上鋪設紫藍色系的草網燈，與蒲公英燈下的聖誕禮物盒相輝映，讓淡水河畔充滿了聖誕節溫暖的氛圍。

▲不同高度的植栽，打造層次鮮明的延平河濱花海。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

值得一提的是，傍晚時分，夕陽餘暉撒滿淡水河面，更是台北市水岸的絕佳美景。 歡迎安排河濱半日遊，從大稻埕碼頭進入延平河濱公園，先到大稻埕貨櫃市集品味多國美食，再騎腳踏車或是一路漫步到五號水門附近，就能欣賞到美麗繽紛的花海。更多賞花資訊，可參閱「台北河濱花海」網頁、「台北市河濱賞花地圖」。

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