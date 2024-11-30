快訊

曝柯文哲稱救過太多人 陳佩琪淚喊：我等你回來

延平河濱夢幻花海迎聖誕 「蒲公英燈」夜景浪漫爆表

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
延平河濱花海，以近萬盆醉蝶花作為主設計。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
延平河濱花海，以近萬盆醉蝶花作為主設計。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】河濱花海一波波，延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海接續綻放，賞花地點就在大稻埕碼頭附近，台北市政府工務局水利工程處（簡稱水利處）選用時節草花，在蜿蜒的樹叢下營造充滿浪漫氛圍的花海，周邊設有特色燈飾，更顯佳節氣氛；賞花期自即日起一路持續到今年聖誕節。

▲蒲公英燈夜景增添花海的浪漫指數。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲蒲公英燈夜景增添花海的浪漫指數。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處選用近萬盆醉蝶花作為花海的主設計，延續野花園風格，醉蝶花搭配粉、白、紫的天使花，以及粉色金魚草，利用相近顏色而不同高度的植栽，打造層次鮮明的花海美景，粉嫩花叢間以藍紫色的超霸及墨西哥鼠尾草進行點綴，更加凸顯柔美的河岸景緻。

▲延平河濱營造「英式庭園」的繽紛風格。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲延平河濱營造「英式庭園」的繽紛風格。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處河管科表示，除了各式草花，今年花海延伸至河岸邊，撒下繽紛色調的大波斯菊，走在燦爛的煙火步道上，搭配兩側多重色塊的美麗花海，讓遊客目不暇給，也讓心情隨之明亮了起來，不僅如此夜間燈光一路延伸到草地上，主視覺的蒲公英燈飾點亮整座花園，賞花步道上設有蘆葦燈，彷若蒲公英花絮隨風飄散，綠色草地上鋪設紫藍色系的草網燈，與蒲公英燈下的聖誕禮物盒相輝映，讓淡水河畔充滿了聖誕節溫暖的氛圍。

▲不同高度的植栽，打造層次鮮明的延平河濱花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲不同高度的植栽，打造層次鮮明的延平河濱花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

值得一提的是，傍晚時分，夕陽餘暉撒滿淡水河面，更是台北市水岸的絕佳美景。 歡迎安排河濱半日遊，從大稻埕碼頭進入延平河濱公園，先到大稻埕貨櫃市集品味多國美食，再騎腳踏車或是一路漫步到五號水門附近，就能欣賞到美麗繽紛的花海。更多賞花資訊，可參閱「台北河濱花海」網頁、「台北市河濱賞花地圖」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大稻埕 花海 賞花

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

影／蘭陽歡樂耶誕點燈民眾驚呼「好美..」府會廣場吸引人潮

肯德基聖誕巨大桶開賣 推新品雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

KHTOY旗艦館「聖誕4大亮點」夢幻開箱！ 巨大北極熊扭蛋機抽特賞、卡娜赫拉的小動物20週年限定、三麗鷗打卡區換裝登場

雙北人逛起來！　信義區50攤「歐洲聖誕市集」週末快閃、新北90攤「德國聖誕市集」連2週同歡 正宗聖誕季秒飛歐洲

相關新聞

延平河濱夢幻花海迎聖誕 「蒲公英燈」夜景浪漫爆表

【旅奇傳媒/編輯部報導】河濱花海一波波，延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海接續綻放，賞花地點就在大稻埕碼頭附近，台北市政府工務局水利工程處（簡稱水利處）選用時節草花，在蜿蜒的樹叢下營造充滿浪漫氛圍的花

每一間都想收藏！ 台北「牛肉麵」終極指南 不可錯過的必吃神店大公開

牛肉麵無疑是台灣最具代表性的經典美味，無論是香濃的紅燒湯頭還是溫潤的清燉風味，台北的牛肉麵店各有特色，每家都有自己的秘密配方，吸引無數饕客一再回訪。在這篇文章中，小編精選了八家台北必吃的牛肉麵店家，讓你在每次的台北之旅中，都能一一收藏每間牛肉麵令人回味無窮的美味！

裕隆城的獨處享樂攻略　享受一個人的愜意放空時光

有多久沒有享受一段自己的沉靜時間？在露營系空間享用手沖咖啡，或看場早就想細細品味的電影，體驗IMAX影廳豪華音效，個人和牛燒肉想吃多少就吃多少也不用顧忌形象，並在森林系樂園中找回童心，透過手作得到療癒，或動、或靜，不論性別、年齡，在新北最大購物商城裕隆城都能找到屬於你的特別時光。

陽明山秋冬三原色 銀杏、楓葉、茶梅共繪美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】時入深秋，陽明山就像開啟了「自然調色盤」，白、黃、紅的色彩輪轉專屬於陽明山的三原色。無論是淡黃優雅的銀杏，還是紅綠黃交錯的楓葉，再到浪漫紅白相間的茶梅，這裡就是陽明山的秋冬即景

2024新北耶誕城住宿攻略！精選 5 間交通方便的飯店推薦，鄰近車站讓你快速直達新北耶誕城

每年冬季必訪的新北耶誕城又要盛大開幕了！今天就讓 AsiaYo 替你在琳瑯滿目的雙北住宿裡面，挑出5間你絕對不能錯過的飯店推薦給你！每一間都交通便利又住起來舒服，而且就在車站或是商店街附近，方便你逛街購物或出發新北耶誕城的會場！廢話不多說就讓我們來看看有哪些必收藏的新北和台北飯店推薦吧！

甜蜜相見！「HELLO好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」 台北松菸文創大街酷萌開展

【旅奇傳媒/編輯部報導】長榮航空 Hello Kitty 彩繪機自飛航以來，與無數旅客締造了許多歡樂的飛行時光。為了帶給旅客更多的美好回憶，於今年下半年再度推出長榮航空「Hello Kitty彩繪機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。