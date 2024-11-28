陽明山秋冬三原色 銀杏、楓葉、茶梅共繪美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】時入深秋，陽明山就像開啟了「自然調色盤」，白、黃、紅的色彩輪轉專屬於陽明山的三原色。無論是淡黃優雅的銀杏，還是紅綠黃交錯的楓葉，再到浪漫紅白相間的茶梅，這裡就是陽明山的秋冬即景。

▲茶梅的花瓣像雪片般飄落有如美麗花毯。 圖：臺北市政府工務局／提供

花卉試驗中心生態池旁種植13株銀杏樹，俗稱公孫樹，因需經歷數十年才能結果而得名，象徵耐心與歲月的積累。受惠於陽明山的適宜海拔，這裡成為北台灣少見的銀杏群植觀賞地。每當秋意漸濃，銀杏葉由綠轉為優雅的鵝黃色，柔和光彩與周圍山林相映成趣，展現出溫潤而獨特的季節美感。

▲園區茶花已盛開迎賓。 圖：臺北市政府工務局／提供

此外，園區內種植了黃楓、青楓、唐楓等多種類型的楓樹，是欣賞楓葉的絕佳場所。雖然這裡沒有整片山頭楓紅的壯觀景象，但步道旁的黃楓與青楓層層疊疊的色彩，另有一番風味。漫步其間，陽光穿透層層樹梢，灑下柔和光影，整條步道瀰漫著秋冬特有的溫暖與靜謐。

▲銀杏葉由綠轉為優雅的鵝黃色。 圖：臺北市政府工務局／提供

如果銀杏和楓葉是秋冬畫布的底色，那茶梅和茶花就是點睛之筆。茶梅的花瓣像雪片般飄落，茶花則是整朵豪邁掉落，兩種截然不同的花落，都為地面增添了更多色彩。雖然茶花展要等到明年1月，但由於中心內品種豐富，部分茶花已提前綻放，與茶梅一起繪畫出浪漫的秋冬。

陽明山雖然美，山區道路狹窄，停車空間有限。為減少交通壅塞並響應環保，建議遊客多利用大眾運輸工具前往。可搭乘公車260、303、681、紅5、小15或皇家客運1717金山線至山仔后派出所站下車，步行約5分鐘即可抵達花卉試驗中心。

這個秋冬，大家不妨走出戶外，來陽明山感受自然的美麗轉變，欣賞黃楓與銀杏的色彩繽紛，或徜徉在茶梅與茶花的浪漫花海中！

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