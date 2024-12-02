「士林官邸菊展」跨界動物藝術裝置　參加票選活動送好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】當菊花與動物相遇，秋天的故事將變得更加生動，歡樂、生命力充滿每一個角落！士林官邸菊展進入倒數一周， 11/29-12/15共迎一場盛大的「菊伴動物派對」，今年聚焦花藝與動物的結合，各種氣候區的動物們會以最自然的姿態慶祝秋日的豐收與喜悅。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）在菊展展區中利用各式再生媒材打造栩栩如生的動物們，並首次與「不廢跨村實驗室」及「鐵絲捲捲」合作，將創意注入作品中，讓海洋廢棄物重新賦予它們新的生命力，各式各樣的海洋生物綻放出蘊含環境保育及教育意義的菊花盛宴。另外，日本動物原型師「朝隈俊男」設計的大型動物裝置也在展期進駐，為菊展創造滿滿新意！

▲「鐵絲捲捲」林俊作老師利用鐵絲製作各式生動有趣的海洋生物展件。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

公園處處長藍舒凢表示，今年在主題園區的「海漾星空」展區，以海洋世界為主題，利用重瓣瑪格莉特、芳香萬壽菊、大理花、麒麟菊、醉蝶花等各式花卉，以複層植栽設計營造出海洋風貌，並以各式草花圍塑成鯨魚圖形，更攜手與「不廢跨村實驗室」及「鐵絲捲捲」合作，收集海洋各式廢棄物，由藝術家楊芳宜與林俊作採用纏繞技法，編織出栩栩如生的海洋生物。

以海洋廢棄物作為製作媒材，不只考驗藝術家的想像與技巧，更是廢棄物再生，減少環境危機的良方，帶有海洋保育，生態永續的重要意涵，無限的創意在藝術家的指尖跳動，讓平凡的素材煥發出獨特生命力，將主題園區打造成滋養萬物的海洋，園區中心由花蓮地景藝術家撒部．噶照老師所打造的「水流」主景則為沙丘，而遠方花架台則是岸邊，寄居蟹、招潮蟹、海龜及潛水夫等海廢藝術展件散佈於展區中，跟隨著這些海洋生物，仔細聆聽這片海洋故事，提醒著我們生命搖籃的海洋目前面臨的危機，誠摯邀請大家與鯨魚、海龜等海洋生物一同遨遊「海漾星空」展區，開啟海洋的不廢行動、永續前行。

▲FB粉絲專頁舉辦「最期待展區票選」線上抽獎活動，預先揭露14大展區布展理念，並送出「任天堂動物森友會主機」等獎項。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

園藝管理所主任吳旻靜補充，今年的菊展也跨足設計界，媒合日本動物原型師「朝隈俊男」，把他設計的動物展件融入菊展，生動可愛的動物迎接大家進入菊展的花花世界，首先映入眼簾的是福林路大門口的功夫大猩猩，可以看見站在崗哨亭花叢中大猩猩以逗趣表情吸引大家目光，熱情地迎接每一位參加派對的民眾。若從中山北路五段460巷進來「匠心獨菊・大立菊的家」展區，除了看到壯觀的大立菊外，還有可愛的合掌貓咪矗立在花牆前帶著感謝的心，向每位辛勤揮灑汗水培育花兒的園藝人員致謝，邀請大家趕快來士林官邸公園找尋牠們的身影，定格此刻，把美好留在相片與記憶裡。

今年菊展每個展區皆富含藝術氣息及教育意義，想知道更多14個展區布展理念的朋友，歡迎瀏覽「花I N台北」官方網頁，除了詳細的圖文展區介紹外，更有中英文語音導覽服務，讓您更加深入了解展區的特色，此外，在「士林官邸旅客」FB粉絲專頁11/20~11/30舉辦的「最期待展區票選」抽獎活動，趕快邀請朋友們一起留言，選出最期待的展區，預測中最多人喜愛的展區，就有機會帶走「任天堂動物森友會主機」以及花藝系列樂高積木等多項精美好禮，大家千萬不要錯過！

◉ 2024士林官邸菊展～菊伴動物派對

・活動地點：士林官邸公園（臺北市士林區福林路60號）

・開放時間：◆戶外展區 08:00-21:00

◆室內展館 08:30-21:00（八角亭僅開放至17:00）

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