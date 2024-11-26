不拍會後悔！貴婦百貨「白雪聖誕秘境」有夠美 最強「擬真冰河、玻璃溫室」大手筆打造溫暖北國風

貴婦百貨變身白雪秘境！繼江南小鎮超美造景後，北市信義區的「BELLAVITA」換上新裝過耶誕，打造夢幻版「白雪聖誕秘境」，有如置身北國雪地與童話般。只能說信義區的耶誕造境都超用心，快把握展期美美開拍吧。

圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權

位於北市信義區的貴婦百貨「BELLAVITA」打造今冬最美「白雪聖誕秘境 Snowy Wonderland」，以白雪為底，和「夢幻玻璃溫室」的綠植、毛毯與毛茸茸布偶相襯，為北國寒冬帶來陣陣暖意，整體帶著北歐風的擺設與氛圍感，拍起照來格外溫馨有感。

圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權

此外，結冰的湖面與懸掛的雪花及聖誕燈飾都是必拍亮點，記得趁著耶誕來臨前到訪打卡一番。而本次的精美造景同樣受到網友好評，直呼「真的是大製作！」、「每年最期待的信義區貴婦百貨聖誕景」、「信義區這一次也太強了吧」。

圖／BELLAVITA粉專

圖／BELLAVITA粉專

圖／BELLAVITA粉專

圖／BELLAVITA粉專

BELLAVITA 2024 白雪聖誕秘境

展期：即日起～2025/1/1

地址：台北市信義區松仁路28號

營業時間：週一至四11:00-21:30、週五至六11:00-22:00