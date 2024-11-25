「台灣棒球創世界歷史」睽違32年打敗日本並奪冠！富邦美術館限時2週「免費開放」一同慶賀
台灣棒球隊在2024年世界12強棒球賽冠軍戰中，以4比0擊敗日本，創下台灣棒球史上首度奪得成棒世界級賽事冠軍的輝煌紀錄！這場勝利不僅終結台灣對日本隊32年的國際賽勝負紀錄，更被外媒譽為「台灣棒球史上最偉大的夜晚」。
為慶祝這一歷史性時刻，位於台北市信義區的富邦美術館自11月25日（一）至12月8日（日）免費開放參觀，邀請民眾一同感受榮耀與喜悅。這座嶄新場域經過近10年的籌備，於2024年5月正式啟幕，綠意環繞的空間融合藝術、文化與創意，綻放出無限的熱情與想像。館內展出國內外知名藝術家的精選作品，並提供多元展覽與活動，成為推廣藝術教育與文化交流的重要基地。
歡迎全台民眾在週二休館以外的日子，前來富邦美術館免費參觀，一同為台灣棒球喝采，見證這個榮耀時刻，並沉浸於藝術與文化的交織之美！
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