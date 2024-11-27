2024新北耶誕城住宿攻略！精選 5 間交通方便的飯店推薦，鄰近車站讓你快速直達新北耶誕城

每年冬季必訪的新北耶誕城又要盛大開幕了！今天就讓 AsiaYo 替你在琳瑯滿目的雙北住宿裡面，挑出5間你絕對不能錯過的飯店推薦給你！每一間都交通便利又住起來舒服，而且就在車站或是商店街附近，方便你逛街購物或出發新北耶誕城的會場！廢話不多說就讓我們來看看有哪些必收藏的新北和台北飯店推薦吧！





新北耶誕城出遊懶人包 🎅

2024新北耶誕城活動資訊

📆舉辦時間

2024年11月15日（五）～2025年1月1日（一），記得 11/15 當晚18：00有耶誕開城秀哦！

📌會場地點

這次耶誕城活動主要在新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中廣場等四個區域舉行活動或燈飾展示。

🚉交通方式

｜公車｜

搭至新北板橋公車站、新北市政府（新府路）、板橋車站（文化路）等站，就可以快速走到活動場地哦。

參考路線：234、245、265、307、651、667、705、786、810、897、982等。

｜捷運｜

搭乘板南線、捷運環狀線至板橋站即可到達市民廣場、板橋站前等會場；前往府中商圈需搭乘板南線至府中站唷。

新北耶誕城亮點整理

👉繽紛燈飾展區：在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場的四個區域都有放置不同主題的燈飾，主秀將在市民廣場與耶誕樹一同展示哦。

👉必拍光廊：在板橋車站與新北市府附近有許多條超漂亮的天橋，掛上不同風格與色彩的燈飾，每一個光廊真的都超級夢幻！

👉夢幻設施好好玩：小朋友最愛的旋轉木馬跟摩天輪都可以在這次耶誕城的會場中找到！配合晚上亮起的燈光，漂亮到不僅好玩又好拍~

新北板橋飯店推薦 🎅

趣淘漫旅-台北｜近板橋車站、耶誕城

圖/AsiaYo提供

兼具景觀視野跟交通便利性的趣淘漫旅-台北，絕對是你來新北耶誕城很棒的住宿選擇！不只捷運站、火車站都超級近，連耶誕城展區之一的市民廣場也在走路五分鐘的距離哦！

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、停車場、多語前台

📍附近地標：高鐵板橋站 - 315 公尺、浮洲藝術河濱公園 - 2.99 公里、捷運板橋站 - 277 公尺、捷運府中站 - 483 公尺





板橋凱撒大飯店｜近耶誕城、美食餐廳&酒吧

圖/AsiaYo提供

板橋凱撒大飯店因為有高樓層的優勢，從房間窗戶看出去的景觀真的很漂亮！而且這間飯非常適合享受度假生活，視野超好的室外泳池加上高檔華麗的自助餐廳，錯過真的會後悔啦！

👍加分服務 健身房、室外泳池、咖啡廳、美食餐廳、酒吧

📍附近地標：高鐵板橋站 - 282 公尺、浮洲藝術河濱公園 - 2.97 公里、捷運板橋站 - 215 公尺、捷運府中站 - 479 公尺

台北西門町/台北車站飯店推薦 🎅

除了想逛耶誕城之外，也想看看平時的西門町商圈有多熱鬧嗎？這邊直接幫你挑了3間捷運站周邊的飯店，讓你快速往返新北耶誕城和西門町，兩種願望一次滿足😍

台北凱達大飯店｜近龍山寺、親子推薦

圖/AsiaYo提供

因為靠近捷運站跟萬華火車站，不管想去哪個景點或去新北耶誕城都可以快速往返哦！而且飯店服務設施齊全，除了戶外泳池跟餐廳之外，還提供嬰兒床、澡盆等用品，帶小小孩入住也超放心！

👍加分服務 嬰兒用具、健身房、室外泳池、美食餐廳、酒吧

📍附近地標：艋舺龍山寺 - 426 公尺、剝皮寮歷史街區 - 459 公尺、捷運龍山寺站 - 217 公尺、捷運小南門站 - 1.14 公里





艾特文旅｜近西門町商圈

圖/AsiaYo提供

你也超愛逛唐吉訶德嗎？在西門町裡的艾特文旅酒店就在這間熱門的商店附近，周邊還有各式各樣的餐廳、服飾都聚集在這裡，喜歡逛街的朋友選這裡就對了！

👍加分服務 嬰兒用具、健身房、交誼廳、廚房

📍附近地標：西門町 - 482 公尺、三味食堂 - 618 公尺、捷運西門站 - 602 公尺、捷運北門站 - 809 公尺





路徒Plus行旅 - 主題館｜近台北車站、豐富遊樂設施

圖/AsiaYo提供

路徒Plus行旅 - 主題館最特別的地方，就是在飯店裡的遊樂設施真的超級多也超好玩，不只有球池、遊戲區，居然連旋轉木馬都可以搬進飯店裡，這麼酷的飯店怎麼能錯過呢！

👍加分服務 兒童遊戲區、交誼廳、免費WiFi

📍附近地標：臺灣總督府鐵道部 - 353 公尺、台北車站 - 354 公尺、捷運台北車站 - 200 公尺

今天帶來的5間新北&台北飯店推薦就介紹完啦！還想看更多台灣飯店推薦合輯的人快舉手，這份花東國旅補助攻略送給你！超多花蓮民宿跟台東星級飯店，快點搭上振興補助的末班車吧！

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