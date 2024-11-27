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2024新北耶誕城住宿攻略！精選 5 間交通方便的飯店推薦，鄰近車站讓你快速直達新北耶誕城

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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每年冬季必訪的新北耶誕城又要盛大開幕了！今天就讓 AsiaYo 替你在琳瑯滿目的雙北住宿裡面，挑出5間你絕對不能錯過的飯店推薦給你！每一間都交通便利又住起來舒服，而且就在車站或是商店街附近，方便你逛街購物或出發新北耶誕城的會場！廢話不多說就讓我們來看看有哪些必收藏的新北和台北飯店推薦吧！


新北耶誕城出遊懶人包 🎅

2024新北耶誕城活動資訊

📆舉辦時間

2024年11月15日（五）～2025年1月1日（一），記得 11/15 當晚18：00有耶誕開城秀哦！

📌會場地點

這次耶誕城活動主要在新北市市民廣場板橋車站站前廣場萬坪公園府中廣場等四個區域舉行活動或燈飾展示。

🚉交通方式

｜公車｜

搭至新北板橋公車站、新北市政府（新府路）、板橋車站（文化路）等站，就可以快速走到活動場地哦。

參考路線：234、245、265、307、651、667、705、786、810、897、982等。

｜捷運｜

搭乘板南線捷運環狀線至板橋站即可到達市民廣場、板橋站前等會場；前往府中商圈需搭乘板南線至府中站唷。

新北耶誕城亮點整理

👉繽紛燈飾展區：市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場的四個區域都有放置不同主題的燈飾，主秀將在市民廣場與耶誕樹一同展示哦。

👉必拍光廊：板橋車站與新北市府附近有許多條超漂亮的天橋，掛上不同風格與色彩的燈飾，每一個光廊真的都超級夢幻！

👉夢幻設施好好玩：小朋友最愛的旋轉木馬摩天輪都可以在這次耶誕城的會場中找到！配合晚上亮起的燈光，漂亮到不僅好玩又好拍~

新北板橋飯店推薦 🎅

趣淘漫旅-台北｜近板橋車站、耶誕城

圖/AsiaYo提供
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兼具景觀視野跟交通便利性的趣淘漫旅-台北，絕對是你來新北耶誕城很棒的住宿選擇！不只捷運站、火車站都超級近，連耶誕城展區之一的市民廣場也在走路五分鐘的距離哦！

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、停車場、多語前台

📍附近地標：高鐵板橋站 - 315 公尺、浮洲藝術河濱公園 - 2.99 公里、捷運板橋站 - 277 公尺、捷運府中站 - 483 公尺


板橋凱撒大飯店｜近耶誕城、美食餐廳&酒吧

圖/AsiaYo提供
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板橋凱撒大飯店因為有高樓層的優勢，從房間窗戶看出去的景觀真的很漂亮！而且這間飯非常適合享受度假生活，視野超好的室外泳池加上高檔華麗的自助餐廳，錯過真的會後悔啦！

👍加分服務 健身房、室外泳池、咖啡廳、美食餐廳、酒吧

📍附近地標：高鐵板橋站 - 282 公尺、浮洲藝術河濱公園 - 2.97 公里、捷運板橋站 - 215 公尺、捷運府中站 - 479 公尺

台北西門町/台北車站飯店推薦 🎅

除了想逛耶誕城之外，也想看看平時的西門町商圈有多熱鬧嗎？這邊直接幫你挑了3間捷運站周邊的飯店，讓你快速往返新北耶誕城和西門町，兩種願望一次滿足😍

台北凱達大飯店｜近龍山寺、親子推薦

圖/AsiaYo提供
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因為靠近捷運站萬華火車站，不管想去哪個景點或去新北耶誕城都可以快速往返哦！而且飯店服務設施齊全，除了戶外泳池餐廳之外，還提供嬰兒床、澡盆等用品，帶小小孩入住也超放心！

👍加分服務 嬰兒用具、健身房、室外泳池、美食餐廳、酒吧

📍附近地標：艋舺龍山寺 - 426 公尺、剝皮寮歷史街區 - 459 公尺、捷運龍山寺站 - 217 公尺、捷運小南門站 - 1.14 公里


艾特文旅｜近西門町商圈

圖/AsiaYo提供
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你也超愛逛唐吉訶德嗎？在西門町裡的艾特文旅酒店就在這間熱門的商店附近，周邊還有各式各樣的餐廳、服飾都聚集在這裡，喜歡逛街的朋友選這裡就對了！

👍加分服務 嬰兒用具、健身房、交誼廳、廚房

📍附近地標：西門町 - 482 公尺、三味食堂 - 618 公尺、捷運西門站 - 602 公尺、捷運北門站 - 809 公尺


路徒Plus行旅 - 主題館｜近台北車站、豐富遊樂設施

圖/AsiaYo提供
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路徒Plus行旅 - 主題館最特別的地方，就是在飯店裡的遊樂設施真的超級多也超好玩，不只有球池、遊戲區，居然連旋轉木馬都可以搬進飯店裡，這麼酷的飯店怎麼能錯過呢！

👍加分服務 兒童遊戲區、交誼廳、免費WiFi

📍附近地標：臺灣總督府鐵道部 - 353 公尺、台北車站 - 354 公尺、捷運台北車站 - 200 公尺

今天帶來的5間新北&台北飯店推薦就介紹完啦！還想看更多台灣飯店推薦合輯的人快舉手，這份花東國旅補助攻略送給你！超多花蓮民宿跟台東星級飯店，快點搭上振興補助的末班車吧！

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