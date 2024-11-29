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每一間都想收藏！ 台北「牛肉麵」終極指南 不可錯過的必吃神店大公開

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

牛肉麵無疑是台灣最具代表性的經典美味，無論是香濃的紅燒湯頭還是溫潤的清燉風味，台北的牛肉麵店各有特色，每家都有自己的秘密配方，吸引無數饕客一再回訪。在這篇文章中，小編精選了八家台北必吃的牛肉麵店家，讓你在每次的台北之旅中，都能一一收藏每間牛肉麵令人回味無窮的美味！

台北美食牛肉麵推薦：天下三絕

被譽為「牛肉麵界的勞斯萊斯」，〈天下三絕麵食館〉已連續五年榮獲米其林必比登推薦，堅持在美味之餘兼顧健康，讓每一位顧客都能享受用心烹調的頂級料理。從嚴選食材到雅緻的用餐環境，〈天下三絕〉致力於營造賓至如歸的氛圍，難怪成為牛肉麵愛好者的心頭好。

圖/ IG @tiffoodany
圖/ IG @tiffoodany

營業資訊

地址：106台北市大安區仁愛路四段27巷3號

台北美食牛肉麵推薦：金春發牛肉店

榮獲「百年老店」稱號的「金春發牛肉店」以清燉牛肉料理聞名。堅持純粹湯頭，無額外添加，讓人品味到甘甜清香的原味。各式牛肉部位如牛腩、牛肚等豐富選擇，湯頭甘醇順口，搭配牛雜更是一絕。

圖 / IG @ivy873
圖 / IG @ivy873

營業資訊

地址：103台北市大同區天水路20號

台北美食牛肉麵推薦：東引快刀手

「東引快刀手」以多樣麵食和滷味吸引饕客。牛肉麵、麻醬麵、豬腳飯等多元選擇，搭配自取區提供的香辣椒更添風味。寬敞的用餐空間適合各種聚餐場合。

圖 / IG @foodie__eason
圖 / IG @foodie__eason

營業資訊

地址：105台北市松山區光復南路54號

台北美食牛肉麵推薦：太官私房牛肉麵

隱藏於後山埤站附近的「太官私房牛肉麵」，以川辣與清燉湯頭展現獨特風味。川辣濃郁不嗆口，清燉清甜爽口，搭配開放式廚房的小菜自取，整體用餐體驗非常舒適。

圖 / IG @dont_get_fat_
圖 / IG @dont_get_fat_

營業資訊

地址：115台北市南港區中坡北路16號

店家資訊：0958 367 778

台北美食牛肉麵推薦：門前隱味牛肉麵

「門前隱味牛肉麵」以其獨特風味吸引饕客。濃郁湯頭搭配軟嫩牛肉，每口都讓人回味無窮，單點和套餐選項豐富，是牛肉麵愛好者不容錯過的選擇。

圖/ IG @wumamiiiig
圖/ IG @wumamiiiig

營業資訊

地址：22063新北市板橋區四川路一段87巷2弄12之2號1樓

台北美食牛肉麵推薦：穆記牛肉麵

信義區《穆記牛肉麵》主打清燉和紅燒牛肉麵。清燉加入水果與洋蔥，清甜不膩；紅燒濃郁香醇，搭配牛筋更為出色。此外，「斤餅」包牛肉也是店內必點。

圖 / IG @nanayummy2021
圖 / IG @nanayummy2021

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地址：110台北市信義區吳興街239號

店家資訊：02 2722 2707

台北美食牛肉麵推薦：林東芳牛肉麵

《林東芳牛肉麵》以甘甜濃郁的湯頭和厚切滷牛肉聞名。人氣小菜「花干」與湯頭搭配絕佳，新店面寬敞明亮，用餐環境舒適，並可透過Klook預訂。

圖/ IG @mingyu_original
圖/ IG @mingyu_original

營業資訊

地址：104台北市中山區八德路二段322號

店家資訊：02 2752 2556

台北美食牛肉麵推薦：牛肉麵．雞湯

由藝人邱隆傑創立的《牛肉麵．雞湯》以紅燒牛肉麵和剝皮辣椒雞湯為招牌。湯頭香濃，搭配精緻小菜，是東區宵夜的不二選擇。

圖/ IG @__kc.23
圖/ IG @__kc.23

營業資訊

地址：106台北市大安區敦化南路1段164號

延伸閱讀>>全台景點｜聚會、用餐、工作的首選，盤點值得一去的特色星巴克門市！

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