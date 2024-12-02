正宗的「師大分部臭豆腐」！酥脆豆腐不刮嘴 搭配靈魂醬汁與台式泡菜超級絕

前幾年爆炸紅的師大分部臭豆腐，前陣子在永和有了店面，現在再開一家，而且就是在師大分部附近，可謂是正宗的師大分部的師大分部臭豆腐啦！

很簡單的店面，店內是還蠻臭的。

不過店外的味道就不濃，這點迥異於永和店那種滿街都是臭味的窘境，可能與這家店用上了很厲害的抽油煙機有關吧！

豆腐看起來是先整塊炸，拿出來切一半後，再回鍋炸，讓其更酥脆。

現在不分大小份，一率都是4塊豆腐80元。

超級酥脆但又不會刮嘴的外皮是其最大特色，而且多汁不乾，搭配店家特調的醬油和甜甜的台式泡菜，真的實在是太好吃了。

不少客人都在詢問與永和店的關係，我聽來聽去大概有兩種答案：

1.(年輕的會說)：我們都是一家人

2.(中年人會說)：我現在都會在這裡

我記得當年半夜在師大分部看到的發財車上，都是有年紀的大叔，今天一看店員也覺得很眼熟。所以有那麼一點點可能，現在這家店掌廚的就是當年發財車的那批人。這家依然是我心目中排名第一的臭豆腐，強烈推薦給大家。

師大分部臭豆腐

地址：台北市羅斯福路五段87號(地圖）

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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