當天賣完就沒了！大飯店「水梨牛肉麵」每月特定週三供應 清燉湯頭更清甜

水梨加入清燉牛肉湯中做成的水梨牛肉麵，是什麼樣的奇想？國聯大飯店將於每月的特定周三推出這碗特製的水梨牛肉麵，當天賣完就沒了，想嚐鮮的朋友們可要把握機會囉！

想要品嚐這碗水梨牛肉麵的地點是在 1F 的 板石 Lounge & Bar 。在看主角之前，先來看平常日就有供應的麵類，他們的口味表現其實不輸給這次的主角。

蔥開煨麵

這是江浙菜，雖然不能說是在台灣見不到的菜色，但確實有提供這種美味的餐廳並不多，多半都是老餐廳了。

蔥開煨麵講究慢炸青蔥後融入高湯內繼續烹煮的湯頭，並且最後連麵條都一起下去直接用高湯煮熟，使得湯頭濃郁，麵條入味卻不軟爛，是需要慢工出細活的手藝。

番茄牛肉麵

湯頭鮮甜，有明顯濃郁的番茄滋味，喝得出來是用心烹煮的湯頭。

牛肉給的多，誠意滿滿，且湯肉合一，不會有湯是湯，肉是肉的味道分離感。

水梨牛肉麵

在烹調水梨牛肉麵時，其湯頭以雞骨、牛骨、豬骨、雞爪，融合白胡椒粒、香菜根、紅白蘿蔔、甘蔗、洋蔥與水梨等食材，悉心燉煮一天讓湯頭具有豐富層次與膠質。

然後將美國牛腱肉、牛腩汆燙後，加入湯頭與蔥、薑分別燉煮2.5小時、1.5小時，讓牛肉慢慢吸取湯汁精華，直到肉質燉到軟嫩可口。

麵條則採用傳統的陽春麵。

上菜時再搭配烤麩、酸菜與番茄這三樣精緻小菜。

我覺得水梨牛肉麵是一款蠻大膽的嘗試，在鹹香口味主導的清燉湯頭內加入這麼大的一個水梨，讓湯頭融合出一種沒吃過的清甜味，很是特殊，不過我覺得有可能這味道是比較見仁見智的，畢竟傳統牛肉麵的味道已經根深蒂固，這種比較創新的口味可能有人很愛，有人會不習慣。

目前預計在以下的週三可以吃到這份特殊的水梨牛肉麵：

2024-12-18

2025-01-15

中午晚上都有提供。其他麵食類則每天都有供應。

板石 Lounge & Bar 飲料

供應牛肉麵的板石 Lounge & Bar自然是以酒水為主要訴求，都很精緻，令人沉浸其中。

外帶的滷味

因應對面大巨蛋常有球賽，應該會有觀眾想要攜帶一些外食入場邊看邊吃，所以國聯大飯店也有提供外帶的滷味，包括豬血糕、鳥蛋、貢丸、豆干、酸菜等，我很負責任地說，這些滷味都相當的有水準，畢竟是大飯店廚房做的，口味不可能馬虎。

國聯大飯店

評分：4

地址：106台灣台北市大安區光復南路200號（地圖）

電話：02 2773 1515

營業時間：「目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認識否營業」

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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