快訊

西班牙足協主席強吻女冠軍：體壇性騷擾的孤獨奮戰

大陸冷氣團來襲 網問空調的暖氣很耗電嗎？實測省4倍電費

萬那杜7.3強震釀至少1死！美使館「嚴重毀損」急關閉 災後畫面曝光

盤點台北「３間劇本殺工作室」，揣摩角色、推理解謎最有趣！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／業者提供
圖／業者提供

看《影后》中各個演員們的精采表演，也讓你躍躍欲試嗎？現在可以體驗劇本殺遊戲，透過多種劇情讓你活出第二人生！這次七分之二的探索就整理 3 間台北的劇本殺工作室，讓你實際像女演員一樣揣摩角色、研讀劇本，和朋友一起演活劇本，體現《影后》精神！

1. 劇光燈

#魔法世界演戲最對味

圖／劇光燈
圖／劇光燈

🏠地址：台北市萬華區康定路46-3號號 1F

💰價格：$500-$1,400/人

🕰時間：週三至週一 09:00-23:00，週二公休，預約制

劇光燈在台北、台中都有店面，是老牌的劇本殺工作室，有高達 50 個 LARP 劇本，還有狼人殺、桌遊這種多元化的遊戲。想預約遊戲可透過官網，依據體驗人數、劇本題材、故事背景、特殊備註等要求來挑選，每個劇本網頁都會用一句話概述核心體驗，讓玩家可以先瞭解劇本特色！

其中，「不靠譜魔法指南」是以哈利波特世界觀為底，玩法相當多元的 6 人劇本遊戲。有輕度推理與重度故事體驗，以聲光特色聞名，讓人能一秒進入到魔法世界，開啟你的影后人生，新手一定要試試看！

2. 遊域的謀殺劇本空間

#影音效果最有氛圍

圖／遊域的謀殺劇本空間
圖／遊域的謀殺劇本空間

🏠地址：台北市中山區林森北路85巷70號B1

💰價格：$500/人

🕰時間：平日 13:00-23:00，週末 09:00-23:00，預約制

遊域位於捷運松江南京站善導寺站中間，以角色扮演、劇本遊戲著名，提供 20 多種 LARP 劇本選擇，亦有自行開發的原創劇本。這裡的特色是有精美服裝與道具，更有古裝場景、民國場景等，讓人能快速進入劇本世界。

在眾多劇本中，推理結合劇本還原的「蠱魂鈴 1」最具沉浸感，光是劇本就有約 5 頁的資訊量！故事開篇運用影片剪輯、推理過程的配樂加強氛圍，讓人能感受到刺激感與推理的成就感，絕對難忘！

3. 410 號檔案室

#全台最會演戲的主持人

圖／410 號檔案室
圖／410 號檔案室

🏠地址：台北市中山區長安東路一段24-2號3F

💰價格：$460-690/人

🕰時間：週一至週日 09:00-00:00，預約制

410 號檔案室離中山站步行約 10 分鐘，位於長安東路。總共有三間房間和一間開放式的和室，房間內擺設都相當精緻，容易讓人入戲。最特別的是這裡有多達 255 的LARP 劇本！劇本介紹上還貼心地放上了劇本的字數，讓玩家可以斟酌選擇，甚至可指定主持人，相當方便。

劇本「病嬌男孩的精分日記」是這間工作室的招牌，共需要 7 位玩家，隨著故事推進，可以漸漸發現真相。這裡最大的特色就是主持人與玩家的深層互動，主持人的演技簡直是舞台劇等級，結束後就好像看了一齣自己也在裡面的一齣劇中劇，超適合很愛演的朋友。

以上就是本次全台劇本殺推薦，七分之二的探索精選台北 3 間遊戲工作室，皆經過神秘客認證✨如果你也想大展身手你的演技，就一定要體驗劇本殺，來精彩表演吧！

哈利波特 善導寺站 松江南京站

七分之二的探索

追蹤

延伸閱讀

因採訪反目！他爆張曼玉和鍾楚紅閨蜜情變內幕

挖掘《劍星》幕後功臣！PlayStation 31年元老吉田修平2025年1月退休

是麵包工作室也是咖啡店！每週僅2天開放內用，環境舒服又雅緻

堅持遠端！Ubisoft巴塞隆納工作室員工對公司提起訴訟：突然且不透明

相關新聞

盤點台北「３間劇本殺工作室」，揣摩角色、推理解謎最有趣！

看《影后》中各個演員們的精采表演，也讓你躍躍欲試嗎？現在可以體驗劇本殺遊戲，透過多種劇情讓你活出第二人生！這次七分之二的探索就整理 3 間台北的劇本殺工作室，讓你實際像女演員一樣揣摩角色、研讀劇本，和朋友一起演活劇本，體現《影后》精神！

基隆慶100周年 「好事年終演唱會」12月21日熱力登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆市政府為慶祝基隆設市100周年，特別策劃「基隆100 迎繽萬千 基隆好事年終演唱會」將於12/21 18:00在基隆國門廣場盛大舉行！日前記者會正式公布演唱卡司陣容，包括

「罐頭豬LuLu快閃店」台北登場！3.4公尺「巨型LuLu」快打卡，滿額再抽限定周邊

今年冬天，罐頭豬LuLu化身泰迪熊與Bunny兔的萌趣造型，溫暖現身新光三越台北南西店一館。即日起至2025年1月19日，「LuLu Fluffy House愛意絨絨配送站」快閃店正式登場，以「Warm Wishes（溫暖的祝福）」與「Big Hugs（大大的擁抱）」為主題，打造滿滿療癒氛圍，陪伴粉絲迎接聖誕佳節與跨年狂歡。

近一甲子老字號！西門町「金滿園」排骨飯、炸雞腿飯推薦，蓋飯跟炒飯12點過後才有供應

udn走跳美食／Irene 西門町有太多好吃的排骨飯和炸雞腿飯，一級排骨、金園、金滿園、玉林等等，各有各的支持者，而金滿園和金園、金軒是師出同門，目前金軒已歇業吃不到了，現在店租貴、人力貴，

基隆人超懂！ 帶雨傘換「富士肉肉山」 日式鍋物「基隆首店」開幕優惠 無限自助吧最低308元吃到飽

基隆人超懂！ 帶雨傘換「富士肉肉山」 日式鍋物「基隆首店」開幕優惠 無限自助吧最低308元吃到飽

2025首衝確定！韓國超萌「DINOTAENG」冬季限定新主題快閃啟動　台北站快閃日期、地點及亮點搶先看

「短尾矮袋鼠」又要來了！韓國爆萌超人氣「DINOTAENG」帶著全新主題依序快閃首爾、東京、上海，更即將於2025年1月快閃登台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。