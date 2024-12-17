盤點台北「３間劇本殺工作室」，揣摩角色、推理解謎最有趣！

看《影后》中各個演員們的精采表演，也讓你躍躍欲試嗎？現在可以體驗劇本殺遊戲，透過多種劇情讓你活出第二人生！這次七分之二的探索就整理 3 間台北的劇本殺工作室，讓你實際像女演員一樣揣摩角色、研讀劇本，和朋友一起演活劇本，體現《影后》精神！

1. 劇光燈

#魔法世界演戲最對味

圖／劇光燈

🏠地址：台北市萬華區康定路46-3號號 1F

💰價格：$500-$1,400/人

🕰時間：週三至週一 09:00-23:00，週二公休，預約制

劇光燈在台北、台中都有店面，是老牌的劇本殺工作室，有高達 50 個 LARP 劇本，還有狼人殺、桌遊這種多元化的遊戲。想預約遊戲可透過官網，依據體驗人數、劇本題材、故事背景、特殊備註等要求來挑選，每個劇本網頁都會用一句話概述核心體驗，讓玩家可以先瞭解劇本特色！

其中，「不靠譜魔法指南」是以哈利波特世界觀為底，玩法相當多元的 6 人劇本遊戲。有輕度推理與重度故事體驗，以聲光特色聞名，讓人能一秒進入到魔法世界，開啟你的影后人生，新手一定要試試看！

2. 遊域的謀殺劇本空間

#影音效果最有氛圍

圖／遊域的謀殺劇本空間

🏠地址：台北市中山區林森北路85巷70號B1

💰價格：$500/人

🕰時間：平日 13:00-23:00，週末 09:00-23:00，預約制

遊域位於捷運松江南京站和善導寺站中間，以角色扮演、劇本遊戲著名，提供 20 多種 LARP 劇本選擇，亦有自行開發的原創劇本。這裡的特色是有精美服裝與道具，更有古裝場景、民國場景等，讓人能快速進入劇本世界。

在眾多劇本中，推理結合劇本還原的「蠱魂鈴 1」最具沉浸感，光是劇本就有約 5 頁的資訊量！故事開篇運用影片剪輯、推理過程的配樂加強氛圍，讓人能感受到刺激感與推理的成就感，絕對難忘！

3. 410 號檔案室

#全台最會演戲的主持人

圖／410 號檔案室

🏠地址：台北市中山區長安東路一段24-2號3F

💰價格：$460-690/人

🕰時間：週一至週日 09:00-00:00，預約制

410 號檔案室離中山站步行約 10 分鐘，位於長安東路。總共有三間房間和一間開放式的和室，房間內擺設都相當精緻，容易讓人入戲。最特別的是這裡有多達 255 的LARP 劇本！劇本介紹上還貼心地放上了劇本的字數，讓玩家可以斟酌選擇，甚至可指定主持人，相當方便。

劇本「病嬌男孩的精分日記」是這間工作室的招牌，共需要 7 位玩家，隨著故事推進，可以漸漸發現真相。這裡最大的特色就是主持人與玩家的深層互動，主持人的演技簡直是舞台劇等級，結束後就好像看了一齣自己也在裡面的一齣劇中劇，超適合很愛演的朋友。

以上就是本次全台劇本殺推薦，七分之二的探索精選台北 3 間遊戲工作室，皆經過神秘客認證✨如果你也想大展身手你的演技，就一定要體驗劇本殺，來精彩表演吧！