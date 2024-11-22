知名角色齊聚「新北歡樂耶誕城」！ 小小兵、芭比、變形金剛現身冬日奇幻王國

充滿童趣和歡笑的環球影城巨星小小兵「Banana day 小小兵香蕉節」重磅登場新北歡樂耶誕城。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024新北歡樂耶誕城」今年以魔幻之城為題，打造多樣奇幻創意裝置，活動更邀請紅遍全球的國際 IP 進駐，包含小小兵、哥吉拉與金剛、芭比、毛球小吃貨及變形金剛等知名角色，而野柳地質公園知名地標女王頭也驚喜現身耶誕城，陪伴大家一同展開奇幻探索旅程，歡樂遊玩48天！

▲眾多國際 IP 蒞臨萬坪公園「魔幻電影院」燈區，給予大家身歷其境的場景氛圍。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北歡樂耶誕城展區各具獨特亮點，今年度更邀請眾多國際知名角色齊聚一堂，包含充滿童趣和歡笑的小小兵「Banana day 小小兵香蕉節」出現在市民廣場－中山新府路口，可愛模樣歡迎大小朋友合影留念，以及眾多國際 IP 將蒞臨萬坪公園「魔幻電影院」燈區，給予大家身歷其境的場景氛圍，其中「《哥吉拉與金剛：新帝國》巨獸之間」讓大家站在雙巨獸之間感受威嚇力十足的氣場，「變形金剛英雄合影區」則以帥氣指數突破天際的博派柯博文和狂派的密卡登合體強勢登場！

▲邀請大家至萬坪公園「魔幻電影院」燈區拍照打卡，為耶誕回憶增添一份特別魔幻童趣的電影院氛圍。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

而以獨特的設計和火焰裝飾著稱的「風火輪2011年經典Bone Shaker火焰車」也依1:64比例真實還原經典風火輪小汽車，還有適合親子聚會玩樂的桌遊「UNO 經典卡牌」經典登場。

另外，圓滾滾外型和手中緊緊抱著零食的可愛毛球小吃貨們「SNACKLES 毛球小吃貨 耶誕傳送門」也陪伴大家過耶誕，最後夢幻的「芭比粉紅耶誕夢幻衣櫃」，體驗穿梭在粉色閃亮空間的甜美時尚，邀請大家前來拍照打卡，為耶誕回憶增添一份特別魔幻童趣的電影院氛圍！

▲「奇幻百變女王」現身板橋車站東二門，以充滿人文色彩的彩色編織技法融合特殊造型金屬框架形塑出野柳地質公園知名地標女王頭。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

市民廣場「魔幻之城」燈區今年也特別和交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合作打造「奇幻百變女王」，以充滿人文色彩的彩色編織技法融合特殊造型金屬框架形塑出野柳地質公園知名地標女王頭，藉由日夜幻變的多彩視覺，展現極具特色的光影藝術。

而環狀線板橋站南廣場也同樣璀璨精彩，「暮光之城」運用大型沉浸式燈光藝術，展開冬季最華麗的變裝派對，更有如冰晶般打造的耀眼裝置「星河奇緣」，讓每位造訪的民眾感受浪漫夢幻氛圍，入口處則有「魔幻冰晶」，以藍色搭配銀色系，打造魔幻繽紛的冬日王國，讓大家盡情享受有別以往的耶誕佳節！

▲環狀線板橋站南廣場運用大型沉浸式燈光藝術，展開冬季最華麗的變裝派對。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

除了精彩的燈飾裝置外，環狀線板橋站縣民大道段雙弧型隔音牆也進行城市美化，運用色彩貼膜結合燈光藝術，以色彩斑爛閃爍方式，呈現多樣的動態節奏變化，於夜晚時分每整點啟動15分鐘的展演，而耶誕城期間更推出「耶誕節」限定版，和大家一起歡喜迎接新北歡樂耶誕城！

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