跟著美食達人胡天蘭吃文山區　口碑老字號、私房愛店美味推薦

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

美食家小檔案｜胡天蘭

享譽華人世界的美食家，胡天蘭以美食為終身志業，探索宏觀與國際趨勢的飲食文化，為各大平面、電子媒體美食節目專業食評家、講師、評審。

「美食界滅絕師太」胡天蘭祖籍湖南，說得一口好菜，也做得一手好菜。胡姊搬到文山區10多年，鄰近湖南老鄉前總統馬英九家，左右逢源興隆市場和興德市場，兩個市場的徒步時間都在10分鐘內，周邊美食多，加上文教區學校多、公園綠地多，環境優美、人間煙火味十足！胡姊笑稱：「被黏住了！無法想像搬離這兒......應該早點搬過來！」

興隆市場於2010年改造活化30多年老市場，冷氣大樓寬敞通風、明亮乾淨，逛起來很舒適，可以買到高品質和有機的蔬菜和水果，以及來自崁仔頂的海鮮，還有外省美食像是道地北方家鄉味王記水餃、老李湖南家鄉滷味和麵食等。鄰近萬芳醫院的興德市場則是露天攤販集中場，充滿鬧熱ㄟ人情味。市場周邊美食亦是滿足味蕾的亮點，位於興德市場與興隆市場間的「永和豆漿大王興隆店」有胡姊盛讚台北最好吃的燒餅夾蛋，濃醇香的豆漿，她說：「老芋仔老闆店裡東西全會做，挺有意思的！」興德市場出口「福鼎湯包店」必吃蛋餅、油豆腐細粉。隱身文山運動中心附近低調的「Portafiltro coffee。撥啡」早上8點開門，讓社區上班族一早就能喝到美味又平價的好咖啡。興隆市場斜對面的「吉泰滇泰料理」已成為胡姊和老伴兒最常報到的餐廳，美味又平價的家常菜是美食家的私房愛店。

　

文山區周邊好吃推薦

　

永和豆漿大王興隆店 台北最好吃的燒餅夾蛋

「永和豆漿大王興隆店」為1997年營業至今將近30年的老店，老闆范光政是山東人，傳統中式早餐店賣的是燒餅、油條、蛋餅、包子、饅頭、飯糰，這裡連腸粉、港式燒賣、鼓汁排骨、咖哩餃、叉燒酥、清蒸蛤蜊絲瓜......都有賣！美食家胡天蘭說：「老闆是退伍老兵，店裡的東西他每一樣都會做，挺有意思的！」推薦必吃「台北最好吃的燒餅夾蛋」，胡姊會在燒餅夾蛋淋上醬汁吃。還有真材實料、濃醇香的鹹豆漿。胡姊都是早上9點前去吃的！因為缺工造成人手不足，早餐時段品質較穩定。

DATA

地址：台北市文山區興隆路二段299號

電話：02-2930-8236

時間：00:00-12:00、18:30-00:00，週一18:30-00:00，週日00:00-11:00

　

Portafiltro coffee。撥啡 隱身文教區平價好咖啡

胡姊說這間位於海巡署跟萬芳醫院間的「Portafiltro coffee。撥啡」真的很有意思！若非愛喝咖啡的朋友帶路，她也找不到這間店，光看隔壁又是饅頭店又是修車店，居然給這小孩做起來了！很有想法的他，把廢墟般的地方打造成社區咖啡控的溫暖小築，胡姊說：「他的客人素質都很好喔！這才讓我佩服！」撥啡的咖啡、甜點價格很實惠，品質絕不馬虎，每一杯飲品、甜點都是老闆阿棣親手製作。胡姊和老伴總愛點杯秋柚淹沒、拿鐵，搭配磅蛋糕和法式焦糖烤布蕾，享受下午悠閒。

DATA

地址：台北市文山區興隆路三段290號

電話：0918-962-980

FB：Portafiltro coffee。撥啡

時間：08:00-17:00，週六08:00-18:00（週二休）

　

吉泰滇泰料理 雲、緬、泰吃香喝辣超實惠

興隆市場斜對面的「吉泰滇泰料理」是胡天蘭的私房愛店，老闆姚洪茂是緬甸華僑，祖籍雲南，料理融合雲南、緬甸、泰國菜。胡姊和老伴老愛來這家雲泰小館吃香喝辣！直呼菜太下飯，連老伴都不自覺多添碗飯！雲南涼拌米線、泰式咖哩蝦、緬甸咖哩雞、滇味椒麻雞、豆酥蕨菜、茴香烘蛋都是心頭好！姚老闆最近做的臭菜料理讓人吃出「鮮」滋味。除了單點、桌菜還賣便當，憨憨的老闆定價超實在，胡姊經常設宴請客，讓大家享用這高CP值的家常味。

DATA

地址：台北市文山區興隆路二段72號

電話：02-8931-7887

時間：11:00-14:30、17:00-21:00

　

行遍天下 走訪台灣美景

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咖哩 咖啡 蛋餅

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