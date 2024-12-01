老闆不下麵就在海裡面！ 就是這間功夫牛肉麵 蔬果熬煮湯頭清甜+香煎雪花牛肉片+小菜好吃服務棒

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「就是這間功夫牛肉麵」主打紅燒跟清燉湯頭的功夫牛肉麵以及特色乾拌麵，跟一般印象中的牛肉麵店不太一樣，「就是這間功夫牛肉麵」比較算是創新款的牛肉麵，湯頭是蔬果熬煮非常清甜，加上有上過煎台的雪花牛肉片。除了餐點好吃外，店內環境明亮舒適，店員的服務態度也超好，整體用餐氛圍跟感受度都很棒，是一間吃過會想回訪的台北牛肉麵推薦。

就是這間功夫牛肉麵 環境介紹

「就是這間功夫牛肉麵」位在八德公園正對面，捷運的話附近有捷運南京復興站、台北小巨蛋站、忠孝復興站，走路約10分鐘；開車的話因為是在巷子裡，要找附近的收費停車場，騎車相對來說就會方便些。

眼尖的人應該有注意到這家牛肉麵店在環境上的奇特之處，除了店名很有梗以外，店門口放了塊很大的立槳，也就是現在很流行的sup，店內的玻璃上也有用顏色筆寫下一些牛肉麵跟海的相關語，表示老闆本身應該是個很愛自由潛水的人。跟經營牛肉麵店雖然不衝突，但把自己的興趣愛好融入店內裡真的也滿有趣而且很用心。

店內非常明亮，算是一個L型的用餐座位區，無論是少人還是多人聚餐都很適合，走到底是一個可以多人用餐的空間。跟印象中牛肉麵店油煙味重獲是環境油膩昏暗完全不一樣，而且一走進來店員馬上就會迎上來親切招呼，讓你覺得像回家吃麵的感覺一樣很溫暖。

點餐主要是掃描桌上的QR Code，然後到櫃台結帳，店內支援多種結帳方式，相當便利。

看的出來店內生意其實滿好的，接近用餐時間店內就已經客滿，而且滿多都是常客，可見回頭客很多，基本上在這一帶要做到有常客是滿不容易的，除了環境好服務態度好以外，東西好吃才是最吸引人的關鍵。

餐具跟醬料是自取，水也是自己倒，有點半自助式，整個餐檯維持的非常乾淨，辣椒跟酸菜也會隨時補充。

飲料有汽水跟茶飲，點完之後可以直接拿取。

就是這間功夫牛肉麵 菜單

就是這間功夫牛肉麵主要分為紅燒湯頭、清燉湯頭、乾麵系列，不吃牛的話也有雞肉麵可以選，加上各式小菜，種類選擇算滿多的。

以菜單的設計上來說，他們家算是滿用心的，有點半客製化的概念，除了可以選擇麵的份量多少外，要不要蔥、要不要紅蘿蔔、麵要吃軟的還是正常的、肉類也可以選要不要增量，這些一般點餐會遇到的問題他們都設計進菜單選項裡了，是一家會站在顧客角度思考的貼心店家。

就是這間功夫牛肉麵 餐點介紹

清燉功夫牛肉麵

一開始就說到「就是這間功夫牛肉麵」主打紅燒跟清燉湯頭的功夫牛肉麵，所以第一次來的人如果有選擇障礙的，直接看你想喝清燉還是紅燒的湯頭，然後選功夫牛肉麵就對了。

所謂功夫牛肉麵就是綜合的意思，在這一碗牛肉麵裡吃到牛肉塊、牛筋、牛肚以及雪花牛共四種肉，搭配紅蘿蔔跟蔥花，光顏色上看起來就令人胃口大開，視覺感超級豐盛。牛肉塊使用的是腱子肉，厚度非常夠，口感上軟嫩簡直入口即化的程度，肉香味也十足。

牛筋是我最喜愛的部位，店長說他們家的牛筋通常會給口感上偏軟一點好咬的，但如果跟我一樣喜愛偏硬有嚼勁的牛筋，也可以特別跟店家說，是可以幫忙挑選更換的，貼心度再加一分。

牛肚也是很大很厚一片， 吃起來脆Q的口感很新鮮很棒，光看就覺得店家給料不手軟非常大氣。

雪花牛是有先煎台上煎過才放上去的，所以本身就自帶油花香氣，跟一般水煮的雪花牛味道完全不一樣，雖然泡在湯麵裡但吃起來口感依然很棒。

店家很有巧思的運用紅蘿蔔、蔥花和綠色蔬菜來配色，為整碗牛肉麵起到畫龍點睛的效果，蔬菜營養方面也有稍微補充到一些了。

麵條方面我非常喜歡，是細拉麵帶Q彈口感的，本身就能完全沾附湯汁，所以除了吃到麵條本身的Q勁外還有鮮甜的湯汁更加分。

湯頭絕對是牛肉麵最精華最重要的部份，「就是這間功夫牛肉麵」使用蔬果熬煮出來的湯頭，喝起來鮮甜味十足，完全沒有任何負擔感，口腔裡都是牛肉湯回甘的香甜味，這樣的湯我可以一直喝沒問題，喝完也不會覺得很渴想喝水。

紅燒半筋半肉麵

通常到牛肉麵店我都會選紅燒湯頭，但「就是這間功夫牛肉麵」的清燉跟紅燒兩種湯頭我都很推，都是蔬果熬煮的湯底，所以底蘊都一樣。紅燒當然會多了股油香氣，但不是那種放久了會油水分離的油膩感，也不像一些加了牛油會辣的紅燒湯頭，像是介於兩者之間比例很剛好的紅燒。

半筋半肉適合想吃牛肉又想吃QQ牛筋的人，兩種不同的牛肉口感但一樣好吃，不得不說他們家的腱子肉選的真好，帶肉又帶一點筋，那種筋就是入口就軟爛掉的，很適合老人家跟小朋友吃，完全不用咬。

牛筋就是可以選擇想要偏軟爛還是帶Q勁，店家會盡量依照你的喜愛度做挑選，牛筋超大一塊，不是給你那種小塊小塊感覺像吃到又好像沒吃到的那樣，完全就是不怕你吃，只怕你看不見他牛筋這麼大。

吸附紅燒湯頭的麵條超級夠味，當天因為拍照所以麵條放了有些時間，但吃起來的口感還是很筋道，表示本來的麵條一定更有Q度，而且放久了麵條也不軟爛也不會吸飽湯，這點又值得加他一分了。

雙椒雪花拌麵

我原本以為這碗雙椒雪花拌麵會很辣，口味可能不是我喜愛的，結果我大錯特錯，還差一點跟老公搶什把這碗拌麵吃光了。

先說說他的雪花牛用的是美國牛腹肉，先在煎台上煎出微焦的熟度，然後超多片就這樣鋪在拌麵上，看起來有夠澎湃。上面加上紅蘿蔔、蔥花和小黃瓜絲，要吃之前先把麵跟蔬菜整個拌勻開來，光是那誘人的酸辣香氣飄出來，我口水都直流了。

肉片給超多又超大片，牛肉味十足又帶焦香氣，跟一般水煮過的牛肉片吃起來完全不一樣，多了那份香氣絕對又是要加分了阿。

麵條微酸微辣吃起來超清爽開胃，那個辣比較偏椒麻香氣然後微辣程度，就算是不吃辣的人也能嚐試一下，我本身不吃辣但我吃過是非常喜歡啦。

小菜 滷花干/柚子紫蘇蘿蔔/胡麻冷豆腐/燙青菜

滷花干店家推薦必點，是經過三道滷製而成的，所以味道都有滷進去，吃進去是滿滿的滷汁香味。

柚子紫蘇蘿蔔超適合解膩，吃起來爽脆度很夠，酸酸甜甜的恰到好處，店家給的量也很多，連小菜都沒在跟你小氣的，有夠讚。

胡麻冷豆腐就是胡麻醬加上嫩豆腐，胡麻醬味道很棒，清爽不過鹹，豆腐營養價值高，每次吃牛肉麵我們都會搭一盤豆腐的小菜。

燙青菜當天吃到的是空心菜，非常新鮮脆口，稍微清燙加一些簡單調味就超級好吃。

就是這間功夫牛肉麵 好不好吃

一開始我以為老闆只會玩店名的梗，加上愛衝浪的個性，對於經營牛肉麵店可能就是玩票性質。後來吃了他們家牛肉麵系列和乾拌麵後才知道，老闆使認真在做麵的，而且他做的牛肉麵是好吃的，是我會想回訪的台北牛肉麵推薦。無論是湯頭本身，到麵條的選擇，每一種肉類的口感，還有拌麵獨有的香氣，幾乎沒有雷每一樣都好吃。除此之外環境乾淨明亮，店員親切有禮貌，支付方式多元…等，甚至連菜單設計都很人性化客製化，許多小細節處都有站在客人立場上去思考，是一家很用心在做牛肉麵而且很值得被推廣的台北牛肉麵推薦。

就是這間功夫牛肉麵

電話：(02)8773-8073

營業時間：11:30~14:30 (最後點餐時間14:00)/17:30~20:30 (最後點餐時間20:15)

地址：台北市松山區八德路二段366巷29號1樓

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文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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