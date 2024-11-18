2024上半年臺北市餐飲旅宿業產值居全臺之首 全新品牌「來臺北有好宿」帶動旅宿商機成長

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據財政部統計，臺北市2024年上半年餐飲旅宿業產值達新臺幣1,506億為全國之冠，較去年同期成長超過185億，遠高於其他縣市，居六都之首！

為持續推廣臺北市旅宿業，帶動更多人到臺北旅遊、留宿，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）今年特別以「友善」、「智慧」、「安全」等價值為主軸，打造臺北旅宿全新品牌「來臺北有好宿（Taipei Nicestay）」，展現北市多元的旅宿類型，強調旅館也是旅行感受一部份，並以深度主題專訪及神秘客帶路等系列活動，引領旅客以不同角度體驗臺北的豐富魅力，廣受民眾及旅宿業者好評。

觀傳局表示，為讓民眾找到自己的「命定旅宿」，日前推出《旅行時，你會啟動哪種特異功能？》心理測驗，獲許多網友熱情分享心理測驗結果，直呼「超神準」；統計至10/31活動截止日，於 Facebook 和 Instagram 等社群觸及超過30萬人次，更累積超過4,000則留言，成功透過創意又有趣的方式，將臺北市旅宿業的多元特色以及「來臺北有好宿」的品牌印象傳遞給大眾。

觀傳局近年積極攜手民間單位推出各項大型活動，加上眾所期待的臺北大巨蛋啟用後，帶來的大型體育賽事、演唱會等經濟效應，預期將帶動更多人潮及餐飲旅宿業的成長！

觀傳局進一步說明，臺北大巨蛋開幕至今已辦理多場大型體育賽事，場館周邊住宿承載量能穩定，而面對大巨蛋將迎來多場演唱會，對此臺北市也已做好十足準備，統計截至今年9月底，來臺北住宿人次已近1,000萬人次，未來也將有洲際酒店、Park Hyatt 和安達仕 Andaz、四季酒店等大型酒店陸續進駐信義區，至少可再提供約2,000個房間。

臺北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，臺北大巨蛋啟用後，所帶來的住宿需求不僅止於信義區周邊，而是整個臺北市旅宿業者都共同受惠，加上大型賽事活動舉辦時間若能落在旅宿業的淡季，如2至4月或9月等，相信定能為本市旅宿業創造更多住房需求，非常值得期待！

臺北冬季活動滿檔，像是接下來的臺北馬拉松、跨年晚會等，觀傳局也攜手旅宿業者推出相關住宿優惠方案，公私協力持續帶動產值成長。後續「來臺北有好宿」也將推出更多主題專訪及開箱特色旅宿等系列活動，讓「好宿」成為旅行中的「好事」吸引國內外旅客留宿臺北，搶攻消費商機。

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