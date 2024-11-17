共同見證追火車10週年！2025新北市鐵道馬拉松 感受在地好滋味和人情味

【旅奇傳媒/編輯部整理】十年一載，「2025新北市鐵道馬拉松」迎來十週年，將在明年4/20開跑，賽事分為「競賽組」、「變裝組」及「企業團體競賽組」3類別，總計1,100隊的名額，追火車在第9屆推出各棒代表角色的七神 IP 後，深受追友們好評喜愛，在第10屆也將七神 IP 巧妙呈現在追友們最期待的各項物資設計中，繼續陪伴追友們一起追火車！

▲2025鐵道馬十周年追火車記者會。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

賽事中更特別規劃凡報名10隊以上的企業團體，將可獲得為其量身打造的企業專屬訓練營，藉由賽前飲控教學與跑步訓練來為參賽的企業隊伍提供最佳的參戰心法，期許為企業隊伍爭取最佳團隊成績。

追友們除了能擁有十週年的專屬物資外，本次賽事更號召許多在地店家推出追火車10週年限時限量限定好物，包括10週年限定手工吐司、石花凍飲以及在地食材製作的特色小點等，希望能夠在第10屆賽事中讓追友感受到更不一樣的在地好滋味與在地人情味。

現場除了展示歷屆以來的物資外，也邀請連續9年都來參賽的忠誠追友代表到現場接受忠誠追友返校榮譽獎並分享參與追火車一路以來的精彩歷程，也期待變裝組們能夠發揮創意，一起來個10週年超狂變裝！

▲新北市鐵道馬拉松接力賽變裝組裝扮創意十足(圖為2024鐵道馬資料照)。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市侯友宜市長表示，去年報名不到1個月就報名額滿，鐵道馬已成為本市年度盛事，不僅帶動地方觀光產業發展，更成功打造獨特的運動觀光品牌。這項賽事結合了在地人文、自然景觀及鐵道文化，十年來吸引無數跑者體驗新北之美，也為貢寮、雙溪等地區帶來可觀的觀光效益。透過賽事的舉辦，不僅提升了在地商家的經濟收益，更讓參賽者能深度體驗當地特色美食和人情風味。

即日起鐵道馬火熱開報！歡迎至「伊貝特報名網」搜尋「2025新北市鐵道馬拉松接力賽」，更多活動資訊請參閱「旅跑新北」官方臉書粉專，或加入「新北旅客」以及至「新北市觀光旅遊網」查詢。

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