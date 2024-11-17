快訊

影／震撼畫面曝光！阿富汗基地驚見幽浮群 飛彈穿透毫髮無傷

強颱萬宜風眼清晰 粉專：明後天外圍水氣飄台灣上空「雨炸3地」

砍殺前妻再偷車買刀 彰化男還要求「尖一點的」…10分鐘後落網

共同見證追火車10週年！2025新北市鐵道馬拉松 感受在地好滋味和人情味

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新北市鐵道馬拉松接力賽已成為本市年度重要盛事（圖為2024鐵道馬資料照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
新北市鐵道馬拉松接力賽已成為本市年度重要盛事（圖為2024鐵道馬資料照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】十年一載，「2025新北市鐵道馬拉松」迎來十週年，將在明年4/20開跑，賽事分為「競賽組」、「變裝組」及「企業團體競賽組」3類別，總計1,100隊的名額，追火車在第9屆推出各棒代表角色的七神 IP 後，深受追友們好評喜愛，在第10屆也將七神 IP 巧妙呈現在追友們最期待的各項物資設計中，繼續陪伴追友們一起追火車！

▲2025鐵道馬十周年追火車記者會。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲2025鐵道馬十周年追火車記者會。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

賽事中更特別規劃凡報名10隊以上的企業團體，將可獲得為其量身打造的企業專屬訓練營，藉由賽前飲控教學與跑步訓練來為參賽的企業隊伍提供最佳的參戰心法，期許為企業隊伍爭取最佳團隊成績。

追友們除了能擁有十週年的專屬物資外，本次賽事更號召許多在地店家推出追火車10週年限時限量限定好物，包括10週年限定手工吐司、石花凍飲以及在地食材製作的特色小點等，希望能夠在第10屆賽事中讓追友感受到更不一樣的在地好滋味與在地人情味。

現場除了展示歷屆以來的物資外，也邀請連續9年都來參賽的忠誠追友代表到現場接受忠誠追友返校榮譽獎並分享參與追火車一路以來的精彩歷程，也期待變裝組們能夠發揮創意，一起來個10週年超狂變裝！

▲新北市鐵道馬拉松接力賽變裝組裝扮創意十足(圖為2024鐵道馬資料照)。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北市鐵道馬拉松接力賽變裝組裝扮創意十足(圖為2024鐵道馬資料照)。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市侯友宜市長表示，去年報名不到1個月就報名額滿，鐵道馬已成為本市年度盛事，不僅帶動地方觀光產業發展，更成功打造獨特的運動觀光品牌。這項賽事結合了在地人文、自然景觀及鐵道文化，十年來吸引無數跑者體驗新北之美，也為貢寮、雙溪等地區帶來可觀的觀光效益。透過賽事的舉辦，不僅提升了在地商家的經濟收益，更讓參賽者能深度體驗當地特色美食和人情風味。

即日起鐵道馬火熱開報！歡迎至「伊貝特報名網」搜尋「2025新北市鐵道馬拉松接力賽」，更多活動資訊請參閱「旅跑新北」官方臉書粉專，或加入「新北旅客」以及至「新北市觀光旅遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吐司 觀光 馬拉松

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

影／妙齡女板橋逛美妝生活百貨 8旬阿北「正面掏槍」性騷擾

影／新北騎士凌晨自撞分隔島 顱內出血送醫搶救

淡水幸福里廢棄物再利用 藝術手作耶誕城義賣

遊樂、體健區大改造 汐止北峰公園啟用展新貌

相關新聞

手炒甘蔗糖水超香不死甜！ 三重超佛豆花店，檯面上所有的配料都加的大全餐只要55元

udn走跳美食／Irene 三不五時天氣還是熱烘烘的，就想吃碗冰品消消暑，隱藏於萬壽街內的巷覓豆花，已開了一年半，還沒搬家前常常經過這裡，搬家後就比較少在附近活動了，沒想到這麼隱密的巷弄裡，

2024新北拉麵懶人包！ 推薦拉麵控 8家不能沒吃過的好味道

一年四季不分春夏秋冬，拉麵都是非常受歡迎的美食，從街頭林立的拉麵店就能看出來。台灣人有多愛吃拉麵？從集結眾多熱愛拉麵同好的「台灣拉麵愛好會」火熱的程度就能感受到。拉麵控們看過來！燃起拉麵魂的時候到了！今天為拉麵夥伴們精選了新北必吃的拉麵名店，快來看看有哪一間還沒有吃過，趕緊加入新北美食行程中，馬上出發朝聖去吧！

新北三重必喝精品咖啡 ! 自家烘豆品質把關 獨特風味CP值高

位於新北三重捷運三和國中周邊的【福氣咖啡】，店內主打自家烘焙優質咖啡豆，不僅為品質嚴格把關，風味更有層次感，並提供消費者多樣選擇，精品滋味韻味悠長。

林家花園年度視覺盛宴！古蹟結合《魔幻光影》光雕秀超吸睛

國定古蹟「林本源園邸」年度視覺盛宴《魔幻光影 嬉遊林園》將於11/15驚艷登場！本次光雕秀響應「2024新北歡樂耶誕城」共同推出，以現代科技融合文化古蹟，帶來無與倫比的夜間光影藝術體驗，邀請國內外遊客一同感受府中雙城的獨特魅力。

吃貨要收藏！「跟著牛肉麵去旅行」陳鴻捷運美食推薦路線

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣臺北市牛肉麵特色產業，自2005年啟動的「臺北國際牛肉麵節」迎來第20週年。今年活動已於10/10-10/13在圓山花博園區舉行「2024臺北國際牛肉麵節」，並以「牛味傳

台北大巨蛋 Garden City 美食指南：8家特色餐廳打造全新美食體驗！

隨著台北大巨蛋 Garden City 在今年的盛大開幕，一系列令人垂涎的美食選擇即將登場。各位吃貨們，準備好你的胃和味蕾，讓我們一起來預覽這個即將引爆的美食新地標吧！2024 年正式開幕的台北大巨蛋 Garden City 從五月起已經有店家陸續進駐，擁有多間主題餐廳的 Garden City 無疑將成為台北聚餐新據點，今天的大巨蛋新駐餐廳懶人包，讓你無論是家庭聚餐還是朋友小聚，都能找到合適的選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。