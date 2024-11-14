吃貨要收藏！「跟著牛肉麵去旅行」陳鴻捷運美食推薦路線

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣臺北市牛肉麵特色產業，自2005年啟動的「臺北國際牛肉麵節」迎來第20週年。今年活動已於10/10-10/13在圓山花博園區舉行「2024臺北國際牛肉麵節」，並以「牛味傳香20載 臺北好味 RUN 國際」為主題，展現臺北作為「牛肉麵之都」的無限魅力。

今年邀請亞洲美食天王陳鴻擔任今年的牛肉麵節大使，助力推廣臺北的牛肉麵文化，展示這項傳統美食的創新精神。 本屆牛肉麵節不僅舉辦了為期四天的精彩競賽，還特別推出「跟著牛肉麵去旅行」的捷運版美食推薦路線。

這些路線經過精心策劃，讓遊客透過臺北捷運輕鬆遊歷各區知名牛肉麵店，為前來品嚐美食的旅客提供更豐富且便利的體驗。

▲老台北下午茶－蜂大咖啡。 記者-林秀美／攝

「跟著牛肉麵去旅行」捷運美食推薦路線

為了讓遊客能以輕鬆的方式深入臺北體驗地道的牛肉麵文化，「臺北國際牛肉麵節」特別推出捷運版美食推薦路線。以下為綠線與橘線的兩條精選路線，大家可以邊走邊嚐，感受臺北在地的風味與文化。

◈ 捷運【綠線】推薦路線

「冠軍牛肉麵 x 西門老台北走讀」／起點站：中正紀念堂站

※冠軍牛肉麵－詩篇咖啡廳：詩篇咖啡廳以其獲獎的冠軍牛肉麵而聞名，湯頭濃郁、用料精緻。這裡不僅僅是品嚐美食的地方，更是一場感官的饗宴。創新的菜單將傳統牛肉麵注入現代元素，搭配舒適簡約的環境，為顧客提供美味與氛圍兼具的用餐體驗。

※老台北下午茶－蜂大咖啡：蜂大咖啡是台北市知名的老牌咖啡館，位於西門町，歷史悠久。這裡保留了濃厚的懷舊風情，店內裝潢充滿歷史感，並以傳統的台式咖啡及簡單甜點（如桃酥）為特色，香氣獨特。蜂大咖啡一直是不同世代顧客喜愛的下午茶聚集地。

※老宅文創－西門紅樓：西門紅樓是一座歷史悠久的八角形紅磚建築，建於1908年。曾是市場、戲院，如今則是西門町的文化藝術中心。經過修復改造，紅樓成為老宅文創的代表，內外聚集了手作工藝、設計師品牌及文創小店，吸引眾多藝術愛好者及遊客前來交流。

此路線串連了美味與歷史，讓遊客能夠在一日間領略台北經典的牛肉麵美味、懷舊的台式咖啡風情，以及文化藝術的底蘊，是體驗台北多元風貌的絕佳選擇！

▲永康街牛肉麵－台灣一品拉麵與刀削麵之家。 記者-林秀美／攝

◈ 捷運【橘線】推薦路線

「必比登牛肉麵 × 冠軍咖啡老時光之旅」／起點站：東門捷運站

※永康街牛肉麵－台灣一品拉麵與刀削麵之家：永康街是台北的美食熱點，這裡的牛肉麵店不僅深受當地人喜愛，也受到米其林必比登的推薦，無論是濃郁湯頭或是勁道麵條，都讓人回味無窮。

※世界冠軍咖啡－興波咖啡：咖啡店創辦人吳則霖曾獲世界咖啡比賽的冠軍，咖啡店內提供多款精選的手沖咖啡和優質咖啡豆，帶給顧客一流的咖啡體驗。這裡的環境氛圍舒適優雅，非常適合在永康街美食之後，享用一杯香醇的咖啡來放鬆身心。

▲世界冠軍咖啡－興波咖啡。 記者-林秀美／攝

▲老屋走讀－榕錦時光生活園區。 記者-林秀美／攝

※老屋走讀－榕錦時光生活園區：榕錦時光生活園區是一座老宅改造的文創空間，位於永康街不遠處。園區內結合了歷史建築和現代文創小店，帶有濃厚的懷舊氛圍，是台北老屋改造的典範之一。園區經常舉辦文創活動和展覽，吸引許多喜愛懷舊風和文創商品的旅客，成為體驗台北文化與歷史的絕佳場地。

此路線提供了美食與文化的雙重享受，讓遊客能深入探索台北經典的牛肉麵、品味冠軍咖啡，並沉浸於老台北的懷舊氛圍中，是適合美食愛好者與文化探索者的最佳選擇。

臺北的牛肉麵不僅是一道地方小吃，更是一種城市文化的象徵，承載著豐富的歷史與情感。今年的活動特別強調牛肉麵的文化意義，透過活動大使陳鴻的帶領，邀請民眾走訪今年得獎的牛肉麵店家，體驗這道經典美食背後的故事。期待未來更多人前來臺北，親身感受這座城市的獨特風味與文化底蘊。

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