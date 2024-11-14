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雙北自駕兜遊山海祕境　賞秋色正艷美拍大景

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

秋高氣爽好天氣，驅車奔馳北海岸連綿不絕、美不勝收的山海美景最是快意！陽明山芒草季登場，馳騁在蜿蜒的公路上遠望宛若仙境！走訪三芝、石門沿線秘境，坐擁海天絕色的咖啡館及百年梯田美景，盡情美拍！

　

陽明山國家公園　草山秋色 仙境雲海曙光迎芒花

陽明山以「草山秋色」聞名，每年芒草季開跑，群山隨風搖曳的白色芒花海成為最浪漫優雅的美拍勝景。陽明山舊稱「草山」，正是拜大面積的白背芒而得名。每年九月中旬後，東北季風漸強，一波波芒花浪攻佔山頭，搭配秋冬熾紅的日出、夕陽，層巒疊翠間，金穗搖曳、芒浪翻飛，美不勝收！冷水坑到七星山、大屯山頂、擎天崗、小油坑、金包里大路都是最佳賞芒點。這些年最夯的賞芒美拍熱點首推「七星山」，尤其是從冷水坑起登七星山步道，沿著S型彎曲步道走，大約在0.3-0.5公里處的山坡兩側，放眼望去，滿山遍野隨風搖曳的銀白芒花盛綻之際，無論是雲霧繚繞，抑或是豔陽藍天下，美若仙境！吸引無數網美專程前來美拍。七星山經典的日出美景邂逅秋芒更顯氣勢磅礡，攻頂台北第一高峰，以360度遼闊視野將大屯山、觀音山、磺嘴山等陽明山群盡收眼簾！大屯山頂亦為秋冬季節美拍熱點之一，在雲海桃源中緩緩升起第一道曙光，前景是銀白芒花海，大自然之美令人讚嘆！

　

石門嵩山梯田　依山蜿蜒新北最大百年梯田

新北最大的百年梯田「嵩山梯田」鄰近石門尖山湖，是全台唯一用陽明山火山岩砌成的石砌梯田。300多年前，先民以三角鼎立法來堆砌田埂的邊坡石墻，將石頭層疊交錯為美麗的幾何圖案，構築出依山而立的蜿蜒梯田，與周邊的田間阡陌、綠野山坡形成一幅桃花源般的世外美景。2014年，嵩山社區推動農村再生計畫，復育梯田共耕千歲米，並將環境復育與觀光導覽結合，與企業、團體、學校合作農遊活動，帶領大家深度認識嵩山之美。

DATA

位置：新北市石門區北19鄉道

電話：02-2638-2012

FB：新北市石門區嵩山社區發展協會

　

草里一號店　海景療癒系咖啡廳

奢侈坐擁石門、金山交界處的海景第一排美景，「草里一號店」以精品咖啡和手作甜點成為石門人氣打卡熱點。

海邊的咖啡館，聚集了愛看海、愛騎車跟愛喝咖啡的旅人。回鄉圓夢創業的老闆夫妻倆笑稱，這間60年的老屋方圓800公里沒有鄰居，昔日車輛總是呼嘯而過，自從設置了斑馬線，加上門口就是公車站牌，2023年初開張後吸引不少遊客造訪。嚴選宜蘭GK咖啡的海神Poseidon BlendEspresso，風味、香氣、質地、餘韻俱佳。短笛牛奶量較少、著重濃縮風味；1+1卡布先品濃縮的原始風味，再慢享卡布香醇，搭配人氣甜點布朗尼、提拉米蘇最是Match！

DATA

地址：新北市石門區阿里荖1號

FB：草里一號店 Cafe CaoLi

時間：平日12:00-18:30、假日11:30-18:30，週二、三休

備註：現金交易，寵物友善，無訂位服務，安全至上、禁止違規停車。

　

芝蘭公園海上觀景平台　海天一色伸展台擁抱浪漫

享有「北海岸最美伸展台」美譽的芝蘭公園海上觀景平台為北海岸人氣美拍點，沿著長約57公尺的水藍色波浪長廊前行，宛若走進海中央，奢侈地以360度遼闊視野欣賞北海岸絕美海景，終點設有超大型閃亮婚戒，特邀三芝當地藝術家設計打造「戒指以緣為意、同心為象、指環為形」為意象的裝置藝術，吸引無數情侶、新人同框婚戒裝置藝術，來場浪漫約會的甜蜜美拍！海上觀景平台銜接淺水灣濱海公園、海景咖啡餐廳群，可踏浪戲水、漫步沙灘、坐擁北台灣超人氣的夕陽美景，是放空好去處。

DATA

新北市三芝區後厝里北勢子20-6號（芝蘭公園旁）

　

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