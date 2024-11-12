2024出口音樂節「門票限時免費拿」！爽看告五人、芒果醬，還有主題市集必逛

好康報給你知，免費拿演唱會門票！台北捷運年度盛事「2024出口音樂節」將於12月7日（週六）傍晚17:30至20:00在捷運中山站與雙連站間的「爵士廣場」隆重登場！本次音樂節邀請了「告五人」、芒果醬Mango Jump、大象體操、洪佩瑜與梁舒涵等重量級音樂人接力演出，讓觀眾沉浸在搖滾與流行的音樂饗宴中。門票免費開放索取，11月13日（週三）上午10點起，只需下載「台北捷運Go」App並完成簡單的答題任務，即可免費獲得一張入場券，且每張票券可供兩人同行，數量有限，趕快搶票！

圖／取自台北捷運官網

除了音樂節，12月7日當天至12月29日，每週五、六、日14:00至21:00，捷運中山站和雙連站間的「心中山線形公園」也將舉辦主題市集！市集設有多元攤位，包含文創手作、飲料輕食、植栽花藝與寵物周邊等，滿足遊客的購物需求。來到這裡不僅能享受購物樂趣，周邊巷弄也隱藏了許多美食咖啡館、潮流服飾店與特色選物店，讓人可以輕鬆漫遊。

圖／取自台北捷運官網

圖／取自台北捷運官網

為加碼回饋，台北捷運推出「點數大放送，市集馬上用！」活動。每週六、日只要加入「台北捷運Go」App成為會員，即可於中山站市集服務臺免費領取50點「參加點」。當天市集消費滿300元還能再獲90點「滿額點」，可用於市集或合作商家折抵消費。音樂節當天更有額外驚喜好禮，如捷米手機支架、不鏽鋼折疊杯等，歡迎大家共襄盛舉，一起來感受音樂與市集的雙重樂趣！