台北大巨蛋 Garden City 美食指南：8家特色餐廳打造全新美食體驗！

隨著台北大巨蛋 Garden City 在今年的盛大開幕，一系列令人垂涎的美食選擇即將登場。各位吃貨們，準備好你的胃和味蕾，讓我們一起來預覽這個即將引爆的美食新地標吧！2024 年正式開幕的台北大巨蛋 Garden City 從五月起已經有店家陸續進駐，擁有多間主題餐廳的 Garden City 無疑將成為台北聚餐新據點，今天的大巨蛋新駐餐廳懶人包，讓你無論是家庭聚餐還是朋友小聚，都能找到合適的選擇。

台北美食：8間大巨蛋 Garden City 美食指南！

大巨星港式飲茶

喜歡港點的你絕對不能錯過京星餐飲旗下的 24 小時港式飲茶餐廳「大巨星港式飲茶」，充滿港式風情的大巨星港式。這裡不僅有傳統的港式點心，還有創意調酒如「九龍城寨凍檸茶」和「士多啤梨2024」，無論是想吃港式早餐，還是夜晚與朋友看完球賽後想續攤，都是品茗聊天的絕佳去處。

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圖片來源/ 大巨星港式飲茶官網

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號D區1樓1021櫃位

電話：02 2777 1717

營業時間：24 小時營業

週末炸雞俱樂部

週末炸雞俱樂部首次進駐百貨，這裡的炸雞融合了台式與美式精華，外酥內嫩，讓人欲罷不能。除了經典炸雞，還有創意漢堡等豐富選擇，寬敞明亮的用餐環境也非常適合親子聚餐。

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圖片來源/ IG@yun.wander

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

電話：0978001077

營業時間：每日 11:00–22:00

一風堂BAR IPPUDO

一風堂 BAR IPPUDO 在大巨蛋開設了首家旗艦店，提供經典豚骨拉麵和獨家旗艦菜單如「大巨蛋馬鈴薯沙拉」。店內時尚的裝潢和圓形吧檯，鼓勵朋友們一起暢聊歡飲。

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圖片來源/ 一風堂官網

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

電話：02 27565135

營業時間：每日 11:00–00:00

星胡同

星宇航空、胡同燒肉與 VG Taipei 合作推出的「星胡同」，全球首家航空主題燒肉餐酒館。從機艙門到模擬跑道的裝潢，讓人仿若置身航班，提供的雙人套餐涵蓋多道精緻料理，是一場味覺冒險的享受。

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圖片來源/ 橘焱胡同集團官網

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

電話：02 27660166

營業時間：每日 18:00–00:00

TOK 盡興食光

TOK 盡興食光的亞洲風味菜餚結合義式元素，全天候營業，適合任何時間來享用。無論是早午餐、下午茶或夜晚的餐酒館，都能滿足你的胃口。

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圖片來源/ RG編輯 yun

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓

電話：02 27656228

營業時間：平日11:00–22:00；週六日 09:00–22:00

北村豆腐家

北村豆腐家以韓式美食著稱，特別是招牌嫩豆腐煲，搭配濃郁湯頭，還有無限供應的韓式小菜。這裡的五色鑄鐵拌飯、海鮮煎餅和韓式炸雞年糕等韓國料理，都讓人食指大動。

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圖片來源/ RG編輯 yun

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號B2

電話：02 27610688

營業時間：每日 11:00–22:00

BHC 韓式炸雞

正宗韓國炸雞 BHC chicken 2024 年 11 月 11 日進駐大巨蛋，提供酥脆多汁的炸雞，還有蒜香、辣味等創新口味可選擇，是炸雞迷的必去之地。

圖片來源/ 橘焱胡同集團官網

營業資訊

圖片來源/ 橘焱胡同集團官網

營業時間：2024 年 11 月 11 日開始營業

伊勢路勝勢日式豬排

豬排愛好者的最愛——伊勢路勝勢日式豬排，於 10 月 30 日正式開幕，並在開幕首3天推出買一送一優惠。精心烹調的豬排外酥內嫩，搭配簡約雅致的日式裝潢，讓人彷彿置身日本街頭。

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圖片來源/ 伊勢路勝勢豬排官網

營業時間：2024 年 10 月 30 日開始營業

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